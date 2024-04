Operaio morto dopo la caduta dalla gru a Fiume Veneto, incidente sul lavoro alla vigilia del Primo Maggio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia alla vigilia del Primo Maggio. Un operaio è morto dopo essere stato colpito da una gru in un cantiere nel comune di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Incidente sul lavoro verificatosi a poche ore dalla festa dei lavoratori.

Nella mattinata del 30 aprile un operaio è morto nel comune di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, dopo essere stato colpito da una gru con la quale stava lavorando. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, l’uomo sarebbe deceduto immediatamente.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima stava lavorando, sollevando alcuni materiali edili con il braccio meccanico di un camion. Sarebbe quindi stato colpito dall’estremità della gru stessa, cadendo di conseguenza da diversi metri d’altezza.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Fiume Veneto, dove è avvenuto l’incidente

I compagni di lavoro dell’uomo avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi, ma la morte dell’operaio sarebbe avvenuta come immediata conseguenza dell’impatto con il suolo. Non si sono quindi state possibilità di soccorrerlo.

L’incidente sul lavoro a Fiume Veneto

L’incidente sul lavoro di Fiume Veneto avviene a poche ore dal Primo Maggio, la festa internazionale dei lavoratori che in Italia è anche festività nazionale. L’uomo deceduto dopo essere stato colpito dalla gru stava lavorando all’esterno di una ditta che alleva animali da cortile.

Non era però un dipendente dell’azienda stessa, ma di una società esterna a cui erano stati appaltati alcuni lavori edili di ristrutturazione dei capannoni. Sempre stando alle informazioni raccolte da Ansa, la vittima aveva 69 anni.

I soccorsi e la morte dell’operaio

Dopo le chiamate dei colleghi di lavoro dell’uomo, nel cantiere edile di Fiume Veneto sono arrivate le unità di soccorso medico, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per l’operaio rimasto vittima dell’incidente non c’era già più nulla da fare.

Il 118 ha anche fatto alzare in volo un elicottero per consentire il trasporto più rapido possibile in ospedale, ma anche l’intervento del mezzo aereo è stato vano. Il medico legale ha accertato poco dopo che il decesso era avvenuto per arresto cardiaco traumatico.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine che hanno immediatamente recintato l’area per poi completare le rilevazioni di rito, anche gli ispettori dell’Azienda sanitaria locale.