Il video degli scontri al corteo del Primo Maggio a Parigi: in ospedale 7 poliziotti colpiti da un ordigno

Circa 50mila persone presenti alla manifestazione del Primo Maggio a Parigi. Il corteo del centro è sfociato in tafferugli e duri scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La prefettura indica 25 persone fermate dalla polizia e 7 agenti finiti all’ospedale a causa di un ordigno artigianale esploso tra la folla.

Il Primo Maggio in Francia: scontri e arresti

Il sindacato CGT ha parlato di oltre 200mila manifestanti in Francia in occasione dei cortei organizzati per il Primo Maggio.

Numeri che, tuttavia, sono rivisti dalle dichiarazioni della polizia. CGT ha dichiarato 50mila manifestanti nella capitale, gli agenti ne hanno contanti 18mila.

Fonte foto: ANSA Il corteo del Primo Maggio a Parigi

3mila manifestanti per la polizia a Marsiglia (8mila per il sindacato); poco più di un migliaio a Rennes; 3.500 persone segnalate a Nantes e 6.500 a Lione.

La grande presenza è sfociata in duri scontri tra le forze dell’ordine e i cittadini in corteo. A Parigi sono state fermate una 30ina di persone, oltre 20 i fermi a Lione.

7 poliziotti feriti da un ordigno a Parigi

A Parigi il corteo del Primo Maggio è partito alle ore 14:00 da Place de la République, diretto alla Bastiglia.

Poco dopo la partenza la tensione è salita quando un gruppo in testa al corteo ha tentato di danneggiare un negozio, così come riportato da France Info.

All’altezza di place de la Bastille è avvenuta l’intrusione di diversi gruppi di black bloc, dispersi dalla polizia con l’utilizzo di gas lacrimogeni. Un’automobile è stata data alle fiamme e dal gruppo dei manifestanti è partita una sassaiola.

In seguito all’esplosione di un ordigno artigianale scagliato contro di loro, 7 agenti sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale con codice giallo.

Proteste contro le Olimpiadi e sostegno alla Palestina

Numerose le bandiere palestinesi presenti e gli slogan contro Israele e il conflitto a Gaza.

Un folto numero di manifestanti ha protestato inoltre contro i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che inizieranno il 26 luglio.

Durante il corteo è stata messa alle fiamme una riproduzione dei 5 anelli, il simbolo delle Olimpiadi.