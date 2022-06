Malore per Massimo Giletti in diretta tv dalla Russia. Non è la prima volta per lui: i precedenti

Malore in diretta per Massimo Giletti, che è andato in onda dalla Russia con il consueto appuntamento domenicale del suo programma di approfondimento ‘Non è l’arena’, su La7. Durante la diretta Giletti ha avuto un malore, un improvviso mancamento. Non è la prima volta che accade. Già in passato il conduttore si è sentito male in diretta tv: vediamo i precedenti.

Malore per Massimo Giletti in diretta dalla Russia

Ieri sera, domenica 5 giugno, Massimo Giletti ha accusato un malore durante la diretta tv del suo programma di approfondimento ‘Non è l’arena’, su La7. Una puntata speciale andata in onda da Mosca, dove Giletti ha intervistato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

Dopo l’intervista, durante il successivo dibattito con gli ospiti in studio da Roma il conduttore ha avuto un improvviso mancamento. La trasmissione è stata interrotta e dopo alcuni minuti di pubblicità è ripresa con la conduzione di Myrta Merlino, una delle ospiti in studio.

Poco dopo Giletti è ricomparso in collegamento da Mosca in buone e ha ripreso la conduzione del talk. “Fuori c’era molto freddo, probabilmente mancanza di zuccheri, ho avuto un mancamento, purtroppo capita”, ha detto.

Malore in diretta tv per Massimo Giletti: non è la prima volta

Non è la prima volta che Massimo Giletti accusa un malore nel corso di una sua trasmissione tv. Sono diversi i precedenti in cui il conduttore di ‘Non è l’arena’ si è sentito male durante la diretta tv. Per fortuna si è sempre trattato di lievi malori che non hanno avuto conseguenze.

I malori sono sempre avvenuti durante le puntate di ‘Non è l’Arena’, un format molto lungo per la prima serata tv che può essere molto stressante per chi lo conduce.

Malore in diretta tv per Massimo Giletti: i precedenti

Prima di ieri, l’ultimo malore in diretta tv accusato da Massimo Giletti risale allo scorso anno, durante la puntata di ‘Non è l’arena’ di domenica 18 aprile 2021. Giletti era apparso affaticato, bianco in volto e sudato, ma aveva comunque portato a termine la trasmissione.

Con voce affannosa, aveva chiesto ai suoi ospiti di parlare per poter avere il tempo di riprendersi. Poi, dopo essersi scusato con i suoi telespettatori, aveva proseguito nella conduzione del programma fino alla fine.

Altro episodio nel 2018: Giletti aveva avuto un malore in diretta nel corso della puntata di ‘Non è l’arena’ del 28 gennaio 2018. Durante l’intervista al ministro Marianna Madia, il conduttore aveva chiesto una sedia ed era apparso pallido e affaticato.

Poco dopo la trasmissione era stata sospesa, per precauzione il conduttore aveva passato la notte all’ospedale Umberto I di Roma.

Massimo Giletti si era sentito male anche nel novembre 2014, durante la diretta della sua ‘Arena’ a ‘Domenica In’ su Rai Uno. Il conduttore aveva avuto un mancamento, aveva chiesto una sedia ma la trasmissione era andata avanti.