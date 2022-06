Malore per Massimo Giletti in diretta dalla Russia, critiche per l'intervista a Maria Zakharova

Bufera su Massimo Giletti, che ha deciso di andare in onda dalla Russia per il consueto appuntamento domenicale del suo programma di approfondimento Non è l’arena. In via eccezionale a condurre dallo studio italiano è stata chiamata la giornalista Myrta Merlino.

Massimo Giletti si sente male in diretta: cosa è successo

Il conduttore di La7 è stato investito dalle critiche sui social per aver dato spazio nella televisione italiana alla propaganda filorussa.

Tuttavia Twitter è impazzito per il malore in diretta del giornalista. È stata la collega a darne notizia da Roma, dicendo che “Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto”.

Poco dopo lui stesso è intervenuto in collegamento da Mosca per dichiarare che “c’era molto freddo, forse ho avuto un calo di zuccheri“.

Alessandro Sallusti lascia lo studio di Non è l’Arena

Non è l’unico incidente avvenuto durante la puntata speciale di Non è l’Arena in diretta dalla Russia, caratterizzata dall’intervista a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

Le dichiarazioni del membro dell’esecutivo di Mosca non sono piaciute al giornalista Alessandro Sallusti, che ha abbandonato la trasmissione, al grido di: “A questa sceneggiata io non voglio più partecipare, grazie”.

“Pensavo fossi andato a Mosca per parlare al popolo russo. Mi trovo davanti ad un asservimento totale di fronte alla peggiore propaganda che ci possa essere. Il Cremlino è un palazzo di m***a”, ha dichiarato il giornalista prima di andare via.

“Rinuncio al compenso pattuito ma non ci sto a fare la foglia di fico a quei due co***ni che hai lì di fianco, me ne vado”, ha aggiunto Alessandro Sallusti, riferendosi agli ospiti russi accanto a Massimo Giletti.

Uno di loro era il noto anchorman televisivo Vladimir Soloviev, detto “la voce di Putin”, che aveva minacciato il Regno Unito nei giorni scorsi. Deve il suo soprannome alla sua vicinanza al capo di Stato.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti nello studio di Non è l’Arena.

Pioggia di critiche per l’intervista a Maria Zakharova

Durante l’intervista a Maria Zakharova, Massimo Giletti ha dovuto incassare diversi colpi, mostrandosi particolarmente compiacente con le uscite della portavoce del ministro degli Esteri russo.

“Ho l’impressione che lei sia arrivato una settimana fa sulla Terra“, ha dichiarato tra le altre cose la politica di Mosca. “L’Italia, il suo paese che è membro della Nato, è entrata nel territorio dell’Iraq ed è entrata a Baghdad distruggendo e uccidendo. E lei mi sta raccontando che non si può entrare con le armi sul territorio degli altri Paesi?”.

Massimo Giletti, da parte sua, ha fatto alcune dichiarazioni contro la Nato che non sono sfuggite ai commentatori del web, che lo hanno fortemente criticato. “Ho detto più volte che l’Occidente ha commesso errori e per questo sono stato criticato”, ha detto il giornalista.

Aggiungendo però di aver “visto una guerra fatta di stupri, omicidi, bambini ammazzati. Lei che ha una storia importante nella diplomazia deve fare in modo che la parola conti. Non si può continuare a fare la guerra. Io conosco la Storia, non vengo da Marte“.

“Siete voi che non vi voltate indietro e non guardate la vostra Storia. Senza riconoscere i propri errori del passato non si può parlare del futuro. Vi chiedo di analizzare tutti i passi intrapresi dall’Occidente“, ha incalzato la portavoce russa.

“L’unica cosa che vogliono ottenere gli Stati Uniti è l’isolamento e la distruzione della Russia. Non capite che con l’interruzione dei rapporti tra Russia e Europa”, gli Stati Uniti “creano un danno a voi. Quando lo capirete?”.