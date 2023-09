Malore in campo per l'allenatore della Pergolettese: la corsa in ospedale e il sospiro di sollievo

Spavento e paura durante il match calcistico valido per il campionato di Serie C (girone A) tra il Vicenza e la Pergolettese. L’allenatore della squadra in trasferta, Matteo Abbate, ha accusato un malore mentre si stava disputando la partita.

La discussione con il quarto uomo

Allo stadio Menti di Vicenza si sono affrontati i padroni di casa e la squadra di Crema, con la prima che ha avuto la meglio per 1 a 0.

A un certo punto Matteo Abbate ha intrapreso una accesa discussione con il quarto uomo. Nel bel mezzo del dialogo si è accasciato improvvisamente a terra.

L’intervento dei soccorsi con il defibrillatore

Subito sono intervenuti i sanitari che hanno prestato soccorso usando il defibrillatore. Fortunatamente Abbate non ha mai perso completamente i sensi.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l’allenatore della Pergolettese è stato trasferito in ospedale e tenuto in osservazione.

Sospiro di sollievo, il comunicato del club: “Tutto ok per il mister”

In tarda serata il profilo Facebook del club cremonese ha aggiornato con ottime notizie. “Tutto ok per il mister Matteo Abbate. Gli esami a cui è stato sottoposto sono risultati tutti negativi. I medici, non riscontrando nessun motivo ostativo, lo hanno dimesso e sta rientrando alla propria abitazione”, si legge nel comunicato diramato dalla Pergolettese.

Abbate aveva già avuto problemi di salute molto gravi: un tumore, infatti, lo ha colpito nel 2021.