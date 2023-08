Lunghe file per richiede la Carta Acquisti, è corsa per l’attivazione: chi può fare domanda ed entro quando

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Si sono verificate a Napoli le lunghe code per richiedere la Carta Acquisti. Nella giornata di oggi chi non è nella platea della card social “Dedicata a te” e non usufruisce più del Rdc ha atteso la Carta Acquisti dal valore di 40 euro. Per l’attivazione di “Dedicata a te” invece si ha tempo fino al prossimo mese. Questa card è destinata all’acquisto di beni di prima necessità per un valore massimo di 382,50 euro.

A chi spetta “Dedicata a te”

La carta di sostegno economico alla spesa è destinata a tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 15 mila euro. La misura prevede l’erogazione di una sola carta per nucleo familiare, composto da almeno 3 persone e residente nel territorio italiano.

Per ottenere la Carta Acquisti (dal valore di 382,50 euro)bisogna rispettare i seguenti requisiti al momento della pubblicazione del decreto: essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) ed essere titolari di una certificazione ISEE ordinaria valida che non superi i 15 mila euro. Non serve fare domanda per risultare beneficiario.

Fonte foto: ANSA Un centinaio di persone in fila per la Carta Acquisti mensile dal valore di 40 euro

Graduatorie

La distribuzione della Carta Acquisti è limitata da una graduatoria. Per la card sono stati stanziati 500 milioni di euro per il 2023. Per questo non tutti coloro che hanno diritto al sostegno potranno ottenerlo.

La graduatoria prevede alcuni punti di priorità per i nuclei famigliari con minori nati tra il 2023 e il 2009 (con priorità a chi ha figli più piccoli) e a seguire l’ordine è dato dall’indicatore ISEE, la data di nascita dei tre componenti più giovani, il numero dei componenti del nucleo familiare.

File a Napoli

È stato fatto notare dai detrattori della Carta Acquisti che “Dedicata a te” ha una platea piuttosto ristretta (come è ristretta la lista dei beni acquistabili). Un dato che si aggrava alla luce del recente blocco del Reddito di Cittadinanza per numerose famiglie. Chi si ritrova senza più il supporto del Rdc e non rientra nella platea della “Dedicata a te” è stato disposto a fare una lunga fila per ottenere un sussidio economico per la spesa.

Fuori una sede del Comune di Napoli si è creata una lunga fila per richiedere la Carta Acquisti dal valore di 40 euro mensili. Questa è valida per le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata.