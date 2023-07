Come richiedere alle Poste italiane la carta acquisti per il caro spesa e cosa si può comprare con i 380 euro

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

In data 18 luglio è arrivata agli uffici postali di tutta Italia la carta acquisti da 382 euro per i beni di prima necessità. Come si richiedere la nuova social card alle Poste italiane? La carta “Dedicata a te” non è disponibile per tutti. A chi spetta la carta pensata per affrontare il caro spesa (una tantum) e cosa si può comprare sono le domande più gettonate in queste ore.

A chi spetta la carta “Dedicata a te”

La nuova social card voluta dal governo Meloni per affrontare il caro spesa (una tantum) è arrivata oggi negli uffici postali della penisola, ma solo pochi potranno accedervi. Infatti la carta “Dedicata a te” non è dedicata a tutti e non si può richiedere alle Poste italiane se non si è stati prima contattati dal Comune o dall’Inps.

Infatti la carta spetta a chi, individuato dall’Inps, fa parte di un nucleo famigliare di almeno tre persone, ha un reddito superiore non a 15mila euro di Isee e non percepisce altre forme di sostegno come il Reddito di cittadinanza o la Naspi.

Quando e dove si ritira la carta

Anche se la carta “Dedicata a te” è giunta negli uffici postali nella giornata di martedì 18 luglio non è detto che sia possibile ritirarla nell’immediato. Sarà infatti premura del Comune di residenza inviare una comunicazione al nucleo famigliare beneficiario per il ritiro negli uffici di Poste italiane.

Le tempistiche per il ritiro della carta al momento non sono state ancora chiarite. Da oggi potrebbero partire le comunicazioni, via messaggio, con l’avviso di ritiro della carta. Basterà mostrare il codice fiscale associato al numero della carta per poterla ritirare e con un pagamento (da effettuare entro la metà di settembre) la carta sarà attivata.

Cosa comprare con la carta

La carta “Dedicata a te” (che non sostituisce lo strumento del Reddito di cittadinanza in dismissione) permette di acquistare beni di prima necessità per un valore totale di 382,50 euro. La carta è una tantum, vuol dire che non sarà ricaricata ogni mese ma sarà disponibile un’unica volta. I beni che si possono acquistare (criticati dalle opposizioni e non solo per via di alcune limitazioni poco sensate) dovrebbero essere sottoposti a un ulteriore sconto del 15%, per un totale di risparmio di circa 45 euro.

È possibile acquistare tutti i tipi di carne e il pesce fresco (non surgelato), latte e suoi derivati, uova e olio d’oliva e di semi. La carta permette anche acquisti di panetteria, pasticceria e biscotteria, pasta e tutti i cereali e le loro farine. Sarà inoltre possibile acquistare frutta e verdura, legumi e cacao in diverse forme. Sì anche ad alimenti per bambini e ancora lievito, zucchero, aceto di vino, acqua, caffè, tè e camomilla.