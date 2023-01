Luciana Littizzetto nella bufera: così la prof di Rovigo impallinata dagli alunni ha stroncato la comica

Ha provocato un gran chiasso la dichiarazione di Luciana Littizzetto sui fatti che hanno coinvolto l’11 ottobre scorso la professoressa di Scienze Maria Cristina Finatti. La docente dell’Itis di Rovigo è stata colpita da due pallini di gomma partiti da una pistola-giocattolo usata da un alunno ed ha querelato tutti e 24 gli studenti presenti in classe in quel momento.

Legale della prof: “Littizzetto ha perso un’occasione di stare zitta”

“Se il professore riesce a essere empatico non gli sparano in classe”. Questa l’esternazione di Luciana Littizzetto su Radio Dj che ha innescato parecchie reazioni dure. Tra queste anche quella di Tosca Sambinello l’avvocato della docente. “Littizzetto ha perso un’occasione per starsene zitta”, ha tuonato la legale.

“Mi auguro che sia stata una boutade delle sue perché, se la battuta è pensata, sta a significare che la signora “tollera” gli atti di bullismo in classe allorquando i docenti non siano stati in grado d’instaurare un rapporto empatico con gli alunni” ha aggiunto Sambinello, legale della docente assieme all’avvocato Nicola Rubiero.

Fonte foto: ANSA

L’intervento di Matteo Salvini

Sulla vicenda è intervenuto via social anche il vicepremier Matteo Salvini. “Come si può solo pensare di dire una cosa del genere? A volte il silenzio è d’oro”, il commento del leader della Lega in merito a quanto detto dalla comica piemontese.

Altre reazione dal mondo della politica

“La bellezza del saper tacere al momento opportuno non è mai stata lodata a sufficienza, ma si sa gli intellettuali di sinistra sono spesso pronti a dare lezioni di vita anche davanti a episodi simili che vanno ben oltre la maleducazione”, ha commentato Antonio Rossini, consigliere comunale di opposizione nel capoluogo.

“Sarebbe bene non ironizzare su un episodio molto doloroso sia per l’insegnante coinvolta che per tutta la scuola. Pensare che i ragazzi di Rovigo abbiano sparato i pallini contro la professoressa per il fatto che quest’ultima non sarebbe stata “empatica” vuol dire trovare una giustificazione”. Questo il pensiero del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Elisa Venturini che chiosa: “Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque”.