Lucerna, finta infermiera rapisce neonato: incastrata dalle telecamere dell'ospedale

Una donna si è travestita da infermiera ed è riuscita ad entrare in un ospedale, facendosi consegnare da una madre il bambino nato da tre giorni.

La donna è poi riuscita a fuggire con il neonato, venendo fortunatamente rintracciata nel giro di poco grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza.

Il rapimento del neonato

È successo a Lucerna, in Svizzera. Nell’ospedale cantonale della città è entrata una donna, che è riuscita a eludere i controlli grazie al suo travestimento da infermiera.

Recatasi nel reparto neonatale del nosocomio, la finta infermiera è riuscita a rapire un bambino nato da tre giorni, facendoselo consegnare direttamente dalla madre, che ovviamente credeva di aver a che fare con un membro del personale sanitario.

Subito dopo aver preso il bambino invece, la donna è fuggita dall’ospedale, facendo perdere le proprie tracce.

La segnalazione e le ricerche

In poco tempo però i genitori del neonato hanno capito che qualcosa di strano era successo, e hanno fatto scattare l’allarme.

Come riportato da Il Giorno, stando alle prime ricostruzioni delle autorità elvetiche la donna è entrata in una stanza della clinica ginecologica, spacciandosi per infermiera con i genitori del neonato.

Dopo aver passato al vaglio tutte le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, le autorità sono riuscite a risalire alla donna, che è stata “arrestata nel suo luogo di residenza nella Svizzera centrale”, come si può leggere in un comunicato.

Un lieto fine per un caso che si ripete

Il neonato è stato ritrovato in buone condizioni ed è stato prontamente riportato ai genitori, che nel frattempo stavano ricevendo sostegno psicologico dallo staff dell’ospedale di Lucerna.

Non è la prima volta però che un neonato viene rapito da un ospedale con questo camuffamento. Poco tempo fa infatti, in un ospedale di Bilbao, una vicenda molto simile si è verificata.

Anche in quel caso il bambino rapito, abbandonato di fronte l’ingresso di un appartamento in un palazzo del centro città, è stato ritrovato in salute e riconsegnato ai genitori.