Si traveste da infermiera e rapisce un bambino in ospedale: arrestata una 24enne

È successo la notte di mercoledì 19 ottobre. Una donna, travestita da infermiera, è entrata indisturbata in un ospedale di Bilbao e ha rapito un neonato.

Dopo l’allarme immediato sono scattate le ricerche. Il bambino è stato ritrovato ore dopo, mentre la donna è stata arrestata.

Il travestimento e il rapimento

La donna, una 24enne, verso le nove di sera è entrata indisturbata nell’ospedale Basurto di Bilbao, indossando un camice bianco da operatore sanitario.

Secondo le ricostruzioni, come riportato da MurciaToday, la donna si è diretta al reparto neonatale e ha presso dalla culla un bambino, con appena un giorno di vita, dicendo alla madre che lo avrebbero sottoposto ad alcuni dei consueti test precedenti la dimissione.

Quando la madre ha però iniziato a sospettare dei lunghi tempi di attesa è scattato l’allarme. Immediatamente sono partite le ricerche, per rintracciare il neonato e la sua rapitrice.

Il ritrovamento del bambino

Il neonato è stato ritrovato diverse ore dopo, sullo zerbino dell’appartamento numero 26 all’ottavo piano di un palazzo nel quartiere Santutxu di Bilbao, in quella che è conosciuta come Plaza del Carmen.

La donna ha lasciato lì il bambino, ha bussato al campanello ed è fuggita. È stato così il proprietario dell’appartamento ad avvertire la polizia.

Ma le ricerche sono continuate e la 24enne, ripresa anche da alcune telecamere di sorveglianza mentre fuggiva con in braccio il neonato, è stata rintracciata e arrestata neanche tre ore dopo.

I tentativi precedenti

Ma ciò che forse più sconvolgente della vicenda è che la donna non è nuova a simili tentativi di rapimento. L’unica differenza è che quella sera, dopo aver già provato a prendere altri bambini, alla fine è riuscita nel suo intento. Qualunque esso fosse.

Sia l’Ertzaintza, la forza di polizia autonoma dei Paesi Baschi, che la Polizia Locale di Bilbao hanno diffuso numerose immagini e comunicazioni pubbliche prima di riuscire a rintracciare la rapitrice.

Molte le segnalazioni arrivate, che hanno permesso di ricostruire i movimenti della donna. La quale, secondo le ricostruzioni, avrebbe vagato avanti e indietro per la città, tenendo il neonato in una busta di plastica, come portasse in giro una borsa.

Ma ora che è stata arrestata, i neo genitori della città potranno stare più tranquilli.