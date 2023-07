Lo chef della pasta in bianco Alberto Quadrio si licenzia, parla il ristorante: "Le nostre strade si dividono"

Alberto Quadrio lascia il Portrait di Milano, il prestigioso boutique hotel presso il quale lavorava come executive chef del locale Ten Eleven. L’annuncio è arrivato dalla rivista ‘Gusto’ e confermato dallo stesso staff di Lungarno Collection, proprietà del Portrait. A interrompere il rapporto di lavoro tra il ristorante e lo chef stellato sarebbero divergenze sulla mission dell’attività che andrebbe in contrasto con le ambizioni di Quadrio.

Lo chef della pasta in bianco si licenza, la nota del ristorante

Alberto Quadrio si era reso popolare – ma anche bersaglio di polemiche – per la sua ricetta della pasta in bianco dal costo di 26 euro.

Il suo metodo di preparazione, secondo le parole del diretto interessato, si basava sulla tradizione dei nonni e in più occasioni Quadrio aveva spiegato il motivo del costo tanto elevato.

Lo chef della pasta in bianco da 26 euro Alberto Quadrio si licenza dal ristorante di Milano, lo staff spiega: "Ambizioni diverse"

Il ristorante spiega: “Alberto Quadrio non è più l’executive chef del ristorante 10_11 Bar Giardino Ristorante […] L’inserimento nella nostra proposta di un format gastronomico di fine-dining non rientra tra i nostri obiettivi a breve e medio termine. Le ambizioni e i desideri di Alberto Quadrio vanno in un’altra direzione“.

La pasta in bianco a 26 euro

Per settimane Alberto Quadrio è stato bersaglio di aspre critiche per il prezzo fissato sulla sua specialità: un piatto di pasta in bianco a 26 euro.

Per rispondere alle polemiche, lo chef aveva spiegato la sua ricetta. Le sue parole: “Faccio una specie di risotto, non cuocio la pasta in acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne. Filtro il brodo e lo faccio decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta da questo brodo, cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna”.

L’ingrediente principale della sua ricetta è il formaggio, che deve essere rigorosamente Parmigiano Reggiano 36 mesi.

Le risposte alle polemiche

Quando l’opinione pubblica si è scagliata contro il prezzo della pasta in bianco, lo chef Quadrio ha invitato tutti ad assaggiare il suo piatto e ha pubblicato una serie di video sulla preparazione.

Quadrio ha spiegato che la sua pasta in bianco offrirebbe “la stessa sensazione che si è provata da piccoli”.

Recentemente lo chef è ritornato sull’argomento a seguito di un servizio pubblicato dalla community ‘Il milanese imbruttito’ e ha ringraziato lo staff per “la sensibilità di andare oltre la superficie”.