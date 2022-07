Livorno, anziano sta soffocando in casa: i vicini poliziotti si arrampicano sulle impalcature e lo salvano

Grazie al tempestivo intervento dei vicini, una famiglia di poliziotti, un anziano che rischiava di morire soffocato è stato salvato a Livorno. L’uomo, immobilizzato a letto, era rimasto chiuso in casa e i soccorsi non riuscivano ad entrare nell’abitazione, così i vicini hanno scavalcato evitando la tragedia.

La chiamata ai soccorsi i problemi

L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso, come raccontato dai quotidiani toscani. L’anziano, resosi conti di stare soffocando, ha chiamato subito il 118, ma una volta arrivati sul posto i soccorsi non sono riusciti ad accedere all’abitazione.

Infatti, come raccontato, la porta blindata della casa era chiusa dall’interno e l’uomo, che stava soffocando, si trovava coricato in camera da letto in cerca di aiuto.

L’intervento dei vicini

Solo grazie all’intervento dei vicini di casa è stata evitata la tragedia. Una famiglia, residente al piano superiore, ha infatti sentito il trambusto dei soccorsi e si è precipitata a vedere cosa stesse succedendo.

Una volta capita la gravità della situazione, non hanno quindi esitato a fare il loro dovere, raggiungendo l’abitazione dell’anziano grazie alle impalcature presenti all’esterno dell’edificio. Arrampicandosi e scavalcando, sono quindi riusciti ad entrare all’interno della casa e ad aprire ai soccorsi che sono riusciti a rimuovere l’ostruzione ripristinando la normale funzione respiratoria dell’anziano.

Chi sono i vicini eroi

Secondo quanto riferito dai quotidiani livornesi, gli eroi di questa storia sono due poliziotti e il figlio. Lui, ex Ispettore di Polizia, e lei, una Vice Sovrintendente in servizio al Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay, non hanno infatti esitato un momento prima di intervenire.

Nonostante i rischi del passaggio dal terzo al secondo piano dell’edificio, i due delle forze armate non hanno avuto paura e oggi, grazie al loro gesto, l’anziano può tirare un sospiro di sollievo e di certo li ringrazierà per il loro intervento tempestivo che ha permesso ai soccorsi di salvargli la vita.