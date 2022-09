Livigno, scompare durante un'escursione in mountain bike: trovata morta dopo quattro giorni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Era uscita per fare una passeggiata con la sua mountain bike, ma non era più tornata a casa. Dopo quattro giorni di ricerche la 41enne Ekaterina Talik è stata trovata morta ai piedi di un dirupo nelle montagne di Livigno.

Livigno, scomparsa da quattro giorni: trovata morta

Di lei si erano perse le tracce mercoledì scorso, quando era uscita in mountain bike. Ora è arrivata la conferma: Ekaterina Talik, 41enne di origine russa che lavorava come commessa in un negozio di Livigno, in provincia di Sondrio, è morta durante un’escursione in montagna.

La donna è stata ritrovata priva di vita nella giornata di domenica 11 settembre ai piedi di un dirupo, al confine tra Italia e Svizzera.

La scomparsa e le ricerche

La donna, che viveva da sola e lavorava come commessa in un negozio di Livigno, era uscita mercoledì in mountain bike. A lanciare l’allarme il giorno dopo è stato il suo datore di lavoro, insospettito perché la 41enne non si era presentata in negozio e non rispondeva al telefono.

Si è quindi messa in moto la macchina delle ricerche: si sono mobilitati gli operatori del Soccorso alpino di Livigno e delle stazioni della zona, la squadra regionale del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti del soccorso alpino della guardia di finanza, con droni e cani molecolari.

Nella stessa giornata è stata trovata la bici della 41enne nella zona dell’Alpe di Vago, legata con catena e lucchetto ad una staccionata. Le ricerche dei soccorritori si sono quindi concentrate in quella zona.

Ekaterina Talik, ritrovato il corpo

Il corpo privo di vita di Ekaterina Talik è stato ritrovato nella giornata di domenica dai cani molecolari dei carabinieri. Il punto in cui è stata ritrovata è ai piedi di una roccia molto impervia in località Piz Orsera, a 2850 metri di quota, al confine tra Italia e Svizzera.

Il corpo della 41enne è stato recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause della morte.

L’ipotesi prevalente è che la donna, dopo aver lasciato la bici, abbia percorso a piedi un sentiero e sia poi scivolata cadendo nel dirupo per diversi metri.