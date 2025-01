Sabrina Salerno finisce la radioterapia per il tumore al seno, il video su Instagram: "Percorso tosto"

Sabrina Salerno ha annunciato su Instagram di aver terminato il ciclo di radioterapia iniziato il 9 dicembre. La cantante e showgirl, 55 anni, ha raccontato ai suoi follower i dettagli di un percorso iniziato a settembre, quando una mammografia aveva rilevato un tumore maligno al seno. “Ultimo giorno di radioterapia, è stato un percorso tosto”, ha spiegato in un video pubblicato nelle storie del social.

Sabrina Salerno e la fine della radioterapia

L’operazione chirurgica effettuata a novembre 2024, una quadrectomia, aveva permesso di rimuovere il tumore senza ricorrere alla mastectomia.

Nonostante il successo dell’intervento, Salerno ha spiegato che la vera difficoltà è stata mentale: “Fisicamente non ho avuto grandi problemi, ma mentalmente l’idea di ripensare ogni sera a ciò che ho avuto mi agitava”.

Fonte foto: IPA

La cantante e showgirl Sabrina Salerno

Nel video, la cantante ha ringraziato chi le è stato vicino, spiegando quanto sia stato importante il sostegno ricevuto: “Mi sono aggrappata ai commenti positivi e ai consigli di persone che avevano già affrontato esperienze simili. Mi hanno dato coraggio e rassicurazioni fondamentali”.

Un 2024 molto complicato

Il 2024 è stato un anno particolarmente impegnativo per Sabrina Salerno, che ha continuato a portare avanti la sua carriera artistica nonostante le cure.

“È stato un anno faticoso, ho passato due mesi e mezzo in Spagna, poi in Francia e in America per i concerti”, ha scritto sui social.

Nel frattempo, ha anche affrontato un infortunio ai legamenti a gennaio, che ha complicato ulteriormente la gestione degli impegni.

La reazione al tumore al seno

Nonostante le difficoltà, Sabrina Salerno non ha mai rinunciato all’attività fisica, che ha definito fondamentale per il suo equilibrio.

“Ogni giorno, la palestra è stata la mia alleata“, ha raccontato, mostrando un video dei suoi allenamenti. Lo sport, ha spiegato, l’ha aiutata a mantenere sia la forza fisica che quella mentale durante il percorso di cura.

Con la fine della radioterapia, Sabrina chiude un capitolo difficile della sua vita. “Sono felice di come ho affrontato questa situazione e di essere rimasta positiva nei momenti più difficili”, ha detto, pur mantenendo un atteggiamento prudente: “Non sottovaluto le problematiche di situazioni come questa e preferisco non fare previsioni sul 2025”.