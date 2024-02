Liliana Resinovich e i dubbi del marito Sebastiano Visintin sulla relazione con Claudio Sterpin e le indagini

Sebastiano Visintin ha parlato ai microfoni di Chi l’ha visto?. Il marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 dalla sua casa di via Verrocchio (Trieste) e il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 infilato in due grandi sacchi dell’immondizia (e con la testa chiusa in due sacchetti di plastica), ha sollevato dubbi sulle indagini e sui rapporti della moglie con Claudio Sterpin.

Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin: “Non ho risposte su mia moglie”

“Non so se sia stata uccisa o se si sia suicidata, non ho risposte”. Così nella trasmissione di Rai Tre in onda mercoledì 14 febbraio 2024 Visintin, che non è mai stato iscritto nel registro degli indagati.

Nelle scorse ore c’è stata la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich su cui a breve verrà effettuata una nuova autopsia. L’obiettivo è quello di far luce sui tanti misteri irrisolti legati al suo decesso.

Visentin: “Quando è stato trovato il cadavere, cose fatte male”

Quando è stato trovato il corpo della donna, ha spiegato Visintin rispondendo alle domande della giornalista Federica Sciarelli, “le cose sono state fatte male, ci hanno colpito”.

“Noi – ha aggiunto – non siamo mai riusciti ad avere il video dei rilievi, abbiamo fatto richiesta ma non è stato possibile”.

Sul giallo del cordino che chiudeva i sacchetti di nylon dove era infilata la testa di Liliana, ha evidenziato che quando ha rinvenuto in casa “una matassa di cordino” poteva “buttarla via”. Invece ha sentito il “dovere di consegnarla agli inquirenti”.

Visentin: “Sterpin? Storia d’amore solo da parte di Claudio”

Sul legame tra Liliana e l’amico ‘speciale’ Claudio Sterpin, Visintin ha sostenuto che “la storia d’amore era solo dalla parte di Claudio”.

“Bisogna vedere se lei era d’accordo. Io sono convinto di no, altrimenti lei me l’avrebbe detto”, ha aggiunto l’uomo.

“Il blocco del numero di Sterpin dopo la scomparsa? Liliana mi diceva che riceveva spesso strane telefonate, in cui si sentiva ansimare. Quando ho visto il numero ho richiamato e ho sentito solo respirare, per cui l’ho bloccato”, ha concluso Visentin.