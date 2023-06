La Svizzera valuta di rendere legale la cocaina: la proposta contro i consumi troppo elevati di droga

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

In Svizzera la cocaina potrebbe diventare legale. In alcune città elvetiche, infatti, si sta valutando una distribuzione controllata della sostanza per porre un freno al crescente consumo di droga. La proposta deriva dalla constatazione che quattro delle città europee con il consumo più alto di cocaina si trovano proprio in Svizzera. A renderlo noto è stata una ricerca condotta dall’associazione Addiction Suisse.

Perché la Svizzera potrebbe legalizzare la cocaina

La proposta di rendere legale la cocaina in Svizzera nasce dalla volontà di porre un freno al consumo di droga nel Paese elvetico.

Tra le venti località europee dove l’assunzione della polvere bianca risulta più elevata, infatti, figurano quattro città svizzere. Si tratta di Zurigo, Ginevra, Berna e Basilea.

La vendita di una dose di cocaina. La proposta svizzera è orientata anche a contrastare lo spaccio

Il report è stato condotto dall’associazione Addiction Suisse che ha analizzato le acque reflue delle città riscontrando la presenza di una considerevole quantità di cocaina.

Al vertice della classifica stilata, invece, figura Anversa, in Belgio. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che il suo porto è storicamente un hub del traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica e diretta al vecchio continente.

La proposta della città di Berna

La proposta di rendere legale la cocaina in Svizzera proviene dalla città di Berna. Dalla ricerca citata, infatti, emerge che nella rete idrica del comune sono stati ritrovati circa 535 milligrammi di cocaina ogni mille persone.

Da qui, la proposta presentata nel Consiglio comunale di Berna. A diffondere la notizia è stato il settimanale svizzero ‘Le Matin Dimanche’ che ha spiegato come il Consiglio comunale abbia inviato al governo un progetto-pilota.

Si tratterebbe di distribuire in modo controllato la cocaina ai consumatori abituali con l’intento di mettere un freno al consumo crescente e illegale della sostanza. I soggetti deputata alla somministrazione, inoltre, dovrebbero essere i medici.

Un’idea controversa

Chiaramente, la proposta sta facendo molto discutere. La Svizzera, infatti, sarebbe il primo Paese al mondo a mettere in campo un’azione simile.

Anche i più inclini alla liberalizzazione nutrono serie perplessità, a cominciare da quelle legate alla tutela della salute dei cittadini.

Il programma di distribuzione della cocaina, infatti, sarebbe molto distante dalla sperimentazione avviata nelle stesse città sulla canapa.

C’è da aggiungere però che 31 anni fa c’è stato un precedente a Zurigo, dove venne messo in campo un programma analogo per liberare il parco Platzpitz di Zurigo dagli spacciatori di eroina.

Intanto, in Germania a ottobre 2022 c’è stato il via libera per la liberalizzazione della cannabis. Nulla a che vedere con la legalizzazione della cocaina.