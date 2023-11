La sorella di una vittima del massacro del Circeo contro la serie Rai con Greta Scarano: l'accusa all'azienda

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Polemica sulla nuova fiction Rai. Letizia Lopez, sorella di Rosaria, morta nel massacro del Circeo, ha attaccato la televisione pubblica per non aver interpellato i parenti delle vittime del delitto da cui è stata tratta una serie.

Le accuse di Letizia Lopez alla Rai

“Da allora non è cambiato nulla”. Si apre così l’intervista che Letizia Lopez, sorella della vittima del massacro del Circeo Rosaria, ha rilasciato a FQmagazine riguardo alla nuova fiction Rai che racconta il delitto.

La donna ha attaccato la produzione per non aver coinvolto i familiari delle vittime nella realizzazione della miniserie: “Stanno raccontando la nostra vita, e non siamo stati chiamati a dire com’erano andate le cose. Non si può farlo solo con gli atti del tribunale“.

Fonte foto: ANSA Pia Lanciotti, Ambrosia Caldarelli, Greta Scarano, e Angelo Spagnoletti, attori nella miniserie

Secondo Lopez non essere stati interpellati dalla Rai è un segnale scoraggiante: “Non contiamo nulla, non siamo stati informati se non a cose fatte. Perché va in onda adesso? Solo perché c’è la Giornata contro la violenza sulle donne?”.

Il massacro del Circeo

Il 30 settembre del 1975 il corpo di una ragazza morta viene trovato in un’auto in via Pola a Roma. Con lei c’è un’altra giovane, ferita in gravi condizioni ma viva. La vittima si chiama Rosaria Lopez, la sopravvissuta Donatella Colasanti.

Le indagini e i processi che seguiranno chiariranno che i responsabili del massacro sono Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Mentre le vittime vengono dalla periferia della capitale, gli aguzzini provengono tutti dai quartieri più ricchi della città.

Il 29 settembre, in una villa di proprietà dei Ghira sul promontorio del Circeo, le due giovani vengono violentate, seviziate e insultate per una notte. Le ragazze furono drogate, Rosaria venne poi annegata nella vasca da bagno, mentre Donatella, ferita con una spranga, si salvò fingendosi morta.

La nuova fiction Rai

La miniserie che la Rai manderà in onda racconterà tanto i fatti del massacro del Circeo quanto le conseguenze che la notizia delle violenze sulle due ragazze ebbe nella società.

L’attrice Greta Scarano interpreterà Teresa Capogrossi, avvocata femminista in una società che considera ancora lo stupro come un reato contro la pubblica morale e non contro la persona.