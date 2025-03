La segue per strada, lei fugge in un’associazione per sfuggirgli: 28enne arrestato per stalking a Bologna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per atti persecutori il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Bologna. Un giovane di 28 anni è stato fermato per aver perseguitato la sua ex fidanzata, che aveva già sporto denuncia.

Intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio è avvenuto in via Sebastiano Serlio. Una ragazza, in preda al panico, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri chiedendo aiuto. La giovane si era rifugiata negli uffici dell’associazione “Dopolavoro Ferroviario” per sfuggire all’ex fidanzato che la stava seguendo per strada.

Denuncia e arresto

Nonostante le richieste di smettere, l’uomo ha continuato a pedinarla, un comportamento che non è passato inosservato ai cittadini presenti. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rintracciato il 28enne nelle vicinanze e lo hanno arrestato. La giovane aveva già sporto denuncia per atti persecutori presso la Stazione Bologna Navile, attivando il “Codice rosso” previsto dalla normativa per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Provvedimenti giudiziari

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: IPA