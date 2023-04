La scrittrice Ada D’Adamo è morta a 55 anni: il suo libro rimane in gara al Premio Strega 2023

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La scrittrice Ada D’Adamo è morta a 55 anni a causa di una malattia di cui soffriva da tempo. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, D’Adamo è venuta a mancare nella sua casa di Roma. La scrittrice era tra i finalisti del Premio Strega 2023 con il romanzo “Come d’aria” e, come da regolamento, il libro resterà in gara.

“Come d’aria” di Ada D’Adamo in finale allo Strega 2023

“Come d’aria”, pubblicato dalla casa editrice Elliot a gennaio 2023, è il romanzo d’esordio di Ada D’Adamo. Si tratta di un libro scritto nell’arco di molti anni, la cui trama vede una madre che racconta alla figlia disabile la scoperta della malattia.

Il romanzo ha raccolto consensi unanimi dalla critica, e non a caso è stato scelto tra i 12 finalisti del Premio Strega 2023, selezionati tra 80 partecipanti. La cinquina finale verrà svelata il 7 giugno a Benevento, mentre il vincitore si conoscerà il 6 luglio presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.

Chi era Ada D’Adamo, morta a 55 anni

La scomparsa della scrittrice Ada D’Adamo è stata comunicata dalla sua casa editrice.

Laureata in Discipline dello spettacolo e diplomata all’Accademia nazionale di danza, D’Adamo aveva firmato numerosi saggi sul teatro e sulla danza contemporanea.

Inoltre, in qualità di esperta di libri per l’infanzia, collaborava come editor con la casa editrice Gallucci.

Morte Ada D’Adamo, il messaggio di cordoglio del comitato dello Strega

“Come d’Aria” è stato selezionato per la finale del Premio letterario Strega 2023. Il regolamento prevede che, anche in caso di scomparsa dell’autore, il libro resti in gara.

“La morte di Ada D’Adamo ci rattrista profondamente. Non c’è stato il tempo di conoscerla, eppure l’abbiamo amata grazie al suo libro”, si legge in una nota firmata dal Comitato direttivo del Premio Strega. “Nel presentare al pubblico “Come d’aria” Elena Stancanelli, che lo ha proposto al Premio Strega, ha detto che “incontrare questa storia è un dono”.

“Ecco, è una consolazione sapere che le parole della scrittrice potranno continuare a raggiungere i suoi lettori. Ai suoi cari va l’abbraccio commosso di tutto il Comitato direttivo del premio Strega”, si legge ancora nella nota dedicata alla scrittrice Ada D’Adamo.