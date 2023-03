Chi sono i finalisti del Premio Strega 2023 e quali libri sono in lizza: da Ada D'Adamo a Vincenzo Latronico

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Entra nel vivo la competizione del Premio Strega 2023. Nella mattinata di giovedì 30 marzo, l’annuncio dei 12 finalisti ha aperto la gara tra i libri scelti su 80 candidature, che accederanno alla cinquina e poi alla finale. Chi sono i finalisti e quali sono i libri scelti.

L’annuncio dei finalisti

Sono stati annunciati in conferenza stampa alla Camera di commercio di Roma, nella sala del tempio di Vibia Sabina e Adriano, i 12 finalisti che quest’anno si contenderanno il titolo della 77esima edizione del Premio Strega.

Le scelte del comitato direttivo, riportate dalla presidente Melania G.Mazzucco, sono state rese pubbliche alla presenza del pubblico.

Fonte foto: ANSA Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022 con il romanzo “Spatriati”

La cinquina finale verrà svelata il 7 giugno a Benevento, al Teatro Romano, davanti ai 12 candidati, mentre la premiazione del vincitore dell’edizione si svolgerà il 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Gli 80 candidati di quest’anno rappresentavano un numero record, così come l’ampia presenza di autrici femminili: 45 sul totale dei candidati al premio.

Come funziona la candidatura

La candidatura al Premio non avviene spontaneamente. Non possono essere, infatti, gli autori a proporre la partecipazione della loro opera, ma questa può essere solamente candidata per iniziativa del Comitato direttivo o degli Amici della domenica.

Si tratta di una giuria composta da personalità appartenenti al mondo della cultura, ognuno dei quali può segnalare agli altri una sola opera, previa autorizzazione dell’autore della stessa.

I dodici finalisti del Premio

Tra gli autori selezionati, anche Ada D’Adamo, autrice di diversi saggi sulla danza e il teatro, e Vincenzo Latronico, che nel suo “Le perfezioni” racconta illusioni, disillusioni, slanci e noie di una coppia progressista a Berlino.

Ecco i nomi e i titoli dei 12 libri finalisti al Premio:

Silvia Ballestra , La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli

, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli Maria Grazia Calandrone , Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni

, Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni Andrea Canobbio , La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy

, La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy Ada D’Adamo , Come d’aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli

, Come d’aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli Gian Marco Griffi , Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero

, Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero Vincenzo Latronico , Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci

, Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci Romana Petri , Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti.

, Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti. Igiaba Scego , Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri.

, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri. Rosella Postorino , Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia.

, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia. Andrea Tarabbia , Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi.

, Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi. Maddalena Vaglio Tanet , Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi.

, Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi. Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), presentato da Leonardo Colombati.

Nel corso della conferenza, sono stati annunciati anche i 5 candidati al Premio Strega Europeo, in cui concorrono scrittrici e scrittori recentemente tradotti in Italia, che hanno vinto nei Paesi di provenienza un importante riconoscimento nazionale.

L’elenco dei 5 finalisti:

Emmanuel Carrère , V13, edito da Adelphi

, V13, edito da Adelphi Esther Kinsky , Rombo, edito da Iperborea

, Rombo, edito da Iperborea Andrei Kurkhov , L’orecchio di Kiev, edito da Marsilio

, L’orecchio di Kiev, edito da Marsilio Johanne Lykke Holm , Strega, edito da NN

, Strega, edito da NN Burhan Sönmez, Pietra e ombra, edito da Nottetempo