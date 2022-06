La salute di Putin deve restare un segreto: le sue feci raccolte dalla scorta quando è all'estero

Aleggia il mistero sulla salute di Valdimir Putin, mentre si rincorrono, senza conferme, le voci sulle sue condizioni. L’ultimo quotidiano a evocare alcuni dettagli a riguardo è stato “Paris Match”.

Ecco un tassello che si aggiunge a un quadro che tuttavia non riesce ad acquistare chiarezza.

Come sta Vladimir Putin, secondo un quotidiano francese c’è un uomo della scorta incaricato di raccogliere le feci del presidente

Secondo “Paris Match” le condizioni del capo del Cremlino sarebbero un vero e proprio segreto di stato, per conservare il quale sono state messe in campo le misure più estreme: è il caso ad esempio dei compiti ripartiti tra i membri della scorta di Putin.

Tra questi, ce ne sarebbe uno il cui ruolo avrebbe specificatamente a che fare con il “raccogliere” gli escrementi del capo di Stato, quando quest’ultimo è all’estero, riponendoli in una valigia e inviandoli direttamente a Mosca. Perché? Si tratta di una misura di sicurezza, la feci infatti potrebbero contenere, se analizzate, informazioni sullo stato di salute dell’autocrate, che la Federazione Russa vorrebbe mantenere nel segreto più totale, soprattutto quando il “curioso” di turno è un paese considerato nemico dalla Russia.

Negli escrementi del presidente russo si celerebbero “informazioni importanti…per l’avvenire del mondo”: l’indiscrezione

Nelle “risultanze corporee” del presidente della Federazione Russa “si celano informazioni importanti…per l’avvenire del mondo“, per questo il suo staff starebbe prendendo ogni precauzione per far sparire eventuali prove, sostiene Paris Match.

Fonte foto: ANSA Il presidente russo Vladimir Putin.

L’articolo è stato ripreso da diversi siti di informazione ucraini, tra cui Ukrainiska Pravda. Non si tratterebbe di una pratica messa in campo da poco: secondo il quotidiano francese, già nel 2019 i membri di Fsb, servizio di sicurezza federale russo, tentavano di far sparire i residui corporei del presidente. Ad esempio sarebbe successo, nello stesso anno, durante una visita di Putin in Arabia Saudita.

Putin, la salute è un mistero: nel 2017 le misure di sicurezza per tenerla segreta

“Posare gli escrementi di Putin in una borsetta apposita affinché non rimanesse alcuna traccia e portarli in Russia in una valigia speciale”, questo il compito di uno degli agenti dell’entourage del presidente, secondo Paris Match.

La pratica sarebbe in realtà ancora antecedente al 2019, ad esempio sarebbe stata messa in atto due anni prima, durante una visita di Putin in Francia.