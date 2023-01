La presunta amante di Matteo Messina Denaro va dai carabinieri: "Ma non sapevo che fosse il boss"

Una donna si è presentata presso una stazione dei carabinieri dicendo di aver frequentato “l’uomo visto in televisione”. L’uomo in questione è Matteo Messina Denaro, boss di Cosa nostra arrestato dopo una latitanza trentennale.

Non sapeva che si trattasse di Messina Denaro

Come riporta ‘La Repubblica’, la donna sostiene di essere stata all’oscuro della vera identità del suo ex amante e di averlo riconosciuto solo dopo la diffusione della foto segnaletica.

Versione già sentita, dal momento che nessuno dei vicini di casa di Matteo Messina Denaro (di tutte e tre le case attualmente sotto sequestro) sostiene di non aver mai riconosciuto il boss a partire dagli identikit diffusi negli anni.

I carabinieri stanno vagliando la posizione della donna e hanno già provveduto a perquisire la sua abitazione.

Altre due presunte amanti del boss

Nei giorni scorsi altre due donne sono state sentite dagli investigatori. Si tratterebbe di due 50enni che abitano a Campobello di Mazara o nei dintorni.

Gli investigatori sospettavano già che il boss avesse frequentazioni romantiche assidue, dal momento che in alcuni covi sono stati trovati vestiti femminili, profumi e gioielli in una quantità tale da lasciare supporre che non si trattasse solo di incontri sporadici.

La caccia all’amante di Matteo Messina Denaro è partita la settimana scorsa.

D’altra parte la storia personale del superboss, svelata da riscontri investigativi e dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, racconta di un uomo che non si è mai fatto mancare frequentazioni sentimentali o anche solo goliardiche.

Gli inquirenti indagano a 360 gradi per intercettare chiunque sia entrato, a qualsiasi titolo, nella cerchia del boss.

Nel caso delle amanti, la speranza è che ricostruendo le frequentazioni si possa avere un quadro più nitido sugli spostamenti di Messina Denaro e sui luoghi da lui frequentati.

Ma l’obiettivo è soprattutto capire se il boss, durante momenti di intimità, possa aver fatto confidenze o rivelato particolari cruciali per le indagini.

Le donne di Matteo Messina Denaro

Fra le donne della vita di Matteo Messina Denaro si ricorda quella Sonia molto amata e lasciata con una lettera resa famosa dalla stampa:

“Non voglio nemmeno pensare di coinvolgerti in questo labirinto da cui non so come uscirò per il semplice fatto che non so come e quando ci sono entrato. Non pensare più a me, non ne vale la pena…”

Poi c’è Andrea, la bella receptionist austriaca di un hotel di Castelvetrano che il boss frequentò all’inizio degli Anni ’90.

C’è anche Franca Alagna, la donna che a Messina Denaro ha dato la figlia Lorenza, nata il 17 dicembre 1996.

E poi c’è Maria, incontrata nel 1998 ad Aspra, un piccolo centro nei pressi di Palermo.