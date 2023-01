Matteo Messina Denaro, la frustrazione dei carabinieri che vivevano vicino al boss: "Nessuno ci ha ascoltato"

Soddisfazione da un lato, frustrazione e disappunto dall’altro: sono i sentimenti contrastanti dei militari della caserma dei carabinieri che dista soltanto cinquecento metri dal covo di vicolo San Vito frequentato da Matteo Messina Denaro. Ma c’è dell’altro: da quella caserma, nel novembre 2021, qualcuno ha fatto partire una segnalazione su una possibile presenza del boss a Campobello di Mazara. Peccato che sia stata ignorata, questione che ora innesca pure una punta di rabbia.

Gli agenti beffati che vivevano vicini al boss

Come spiegato da La Repubblica, passata l’euforia per la cattura di Messina Denaro, nel comune del Belìce a qualcuno è rimasto l’amaro in bocca.

“Non era certo compito mio arrestare Messina Denaro – ha dichiarato il comandante dei vigili urbani Giuliano Panierino – Siamo in dieci e ci dobbiamo occupare di viabilità e di controlli amministrativi. C’era mezza Sicilia che lo cercava. Certo, per anni ho sognato di mettergli le manette, mi ero anche preparato il discorso da fargli”.

Panierino: “Pensare che viveva qui mi scatena rabbia”

“Pensare che viveva qui come un normale campobellese mi scatena la rabbia – ha aggiunto Panierino -. Mi sento preso in giro. Due giorni fa un mio agente era sicuro di averlo incontrato la settimana prima della cattura al supermercato. Stesso giubbotto ma con le ciabatte. Ne era sicuro. Dopo, sempre dopo la cattura”.

E ancora: “Si faceva chiamare Francesco da queste parti, al pescivendolo si è presentato come un infermiere in pensione, originario della provincia di Palermo con una casa a Triscina e un’eredità lasciata dai parenti. Certo, se lo avessi fermato alla guida della Giulietta forse la storia sarebbe cambiata”.

La segnalazione inascoltata dei carabinieri

Anche tra i carabinieri della stazione di Campobello non sono giorni semplicissimi. Il nuovo comandante, il luogotenente Nicolò Adamo, ha preso il timone da soli otto mesi. Prima guidava la stazione di Petrosino, prima ancora ha prestato servizio ad Alcamo e al radiomobile di Marsala, sempre nel Trapanese.

In caserma ci sono una quindicina di militari, alcuni sono a Campobello da anni. Hanno una conoscenza approfondita del territorio, possono contare su dei loro informatori e la dritta della presenza di Messina Denaro a Torretta Granitola non era così campata in aria. “Nessuno ci ha voluto ascoltare” hanno detto agli amici, sempre come ha riferito Repubblica.