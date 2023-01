Vittorio Feltri nella bufera: i commenti su Matteo Messina Denaro e la pioggia di critiche, poi il chiarimento

“Matteo Messina Denaro, se è un assassino, perché mai nel paesello dove abitava non è stato identificato e denunciato?”. Il tweet porta la firma di Vittorio Feltri ed ha scatenato una bufera mediatica sul giornalista.

Le critiche e il chiarimento di Feltri: “La mia è stata una provocazione”

In un amen il ‘cinguettio’ è stato commentatissimo sui social. Tanti gli utenti che hanno criticato con durezza Feltri ritenendo fuori luogo e inopportuno una simile presa di posizione.

Dopo che si è scatenato il caos, Feltri ha chiarito in un secondo tweet che il suo commento voleva essere provocatorio e non mettere in discussione il fatto che il boss mafioso sia un assassino. Una precisazione che ha fugato i dubbi su quanto esternato poco prima.

Messina Denaro se è un assassino perché mai nel paesello dove abitava non è stato identificato e denunciato? — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 27, 2023

“Chiarisco una volta per tutte – ha spiegato il giornalista, sempre scrivendo sui social dei ‘cinguettii’ -. La mia è stata una voluta provocazione da giornalista per sottolineare che, essendo Matteo Messina Denaro ovviamente un assassino, doveva e poteva essere preso molto prima nel suo paesello”.

Feltri si scaglia contro chi lo ha attaccato sui social

Feltri ha poi scritto un altro paio di tweet polemici e provocatori. In uno se l’è presa con coloro che lo hanno attaccato, invitandoli a rispondere al suo quesito e a non “polemizzare come deficienti”.

Così il giornalista: “Se in un piccolo paese vive un assassino come Messina Denaro come mai nessuno, e dico nessuno, si è mai preoccupato di denunciarne la presenza? Rispondete alle mia domanda anziché polemizzare come deficienti”.

Feltri contro i governi di centrosinista

Quindi Feltri è passato ad attaccare gli esecutivi degli ultimi anni a cui ha partecipato il centrosinistra: “I governi di centrosinistra non sono mai stati capaci di arrestare Messina Denaro, gente incapace o forse complice, più probabile”. Altro commento opinabile che ha innescato altre polemiche in rete.