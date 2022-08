La premier finlandese Sanna Marin accusata di aver usato droga a una festa: il video fa il giro del mondo

Continuano a far discutere i comportamenti della premier finlandese Sanna Marin, dopo che la stampa di Helsinki ha diffuso un video che mostra la leader del Partito Socialdemocratico Finalndese scatenarsi nel contesto di una festa casalinga insieme ad alcuni volti noti della politica e dei media.

La prima ministra finlandese, 36 anni, è stata immortalata con il parlamentare e compagno di partito Ilmari Nurminen, 31 anni, e la presentatrice televisiva Tinni Wikström, che tra gli altri ha condotto The Voice of Finland e la versione locale del Grande Fratello Vip.

Il video è diventato subito virale attraverso le ricondivisioni sui social. E nei pochi secondi di filmato si vedono la premier e i suoi amici ballare scatenati con dei drink in mano.

Ma se l’idea che un gruppo di trentenni possa bere e divertirsi durante una festa in casa non ha scioccato nessuno, a far discutere sembrerebbe invece la possibile presenza di droga al party.

Secondo quanto riportano i media e i giornali finlandesi, infatti, si sentirebbe qualcuno urlare in sottofondo parole riconducibili a scambi di cocaina.

Il parlamentare Mikko Kärnä, del Partito di Centro Finlandese, alleato di Sanna Marin, ha chiesto alla prima ministra di eseguire un test antidroga e rendere pubblici i risultati.

“È questo che i cittadini si aspettano dal capo dei ministri”, ha cinguettato su Twitter il politico 41enne.

Lo scandalo ha portato la stessa Sanna Marin a organizzare una conferenza stampa nella mattinata di giovedì 18 agosto.

La premier ha dichiarato di non aver fatto uso di sostanze illegali e ha spiegato di “non avere niente da nascondere“, raccontando di aver passato una bella serata tra amici.

Finland’s Prime Minister #sannamarin seen partying in leaked video.

She was recently dubbed “the coolest politician in the #world“, but #Finland’s PM has had to deny taking illegal #drugs after videos were leaked of her dancing, drinking and singing at a raucous party.#Breaking pic.twitter.com/cEptdm8QYV

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 18, 2022