La pagina Wikipedia di Aldo Moro modificata durante Sanremo, l'oltraggio: "Rapito da Diodato, Ghali e Dargen"

Uno scherzo di cattivo gusto si è verificato sul web durante la serata finale di Sanremo 2024. La pagina Wikipedia di Aldo Moro, storico esponente della Democrazia Cristiana, è stata attaccata e il suo contenuto modificato. Per alcuni minuti la pagina dell’enciclopedia online ha riportato che l’ex presidente del Consiglio, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, sarebbe stato “rapito da Diodato, Ghali e Dargen D’Amico“.

La Wiki di Aldo Moro modificata durante Sanremo

Poco dopo mezzanotte, mentre andava in scena la serata finale del Festival di Sanremo 2024, la pagina Wikipedia dell’ex segretario Dc è stata assaltata e il testo della sua biografia è stato modificato.

“Fu rapito dalle Brigate Rosse, Diodato, Dargen D’amico e Ghali il 6 febbraio 2024 – riportava il testo nella sua versione vandalizzata, prima che venisse ripristinato – mentre il Governo Amadeus V (in cui veniva garantito l’appoggio esterno) si apprestava a sistemare lo scantinato dell’Ariston”.

La pagina è stata correttamente ripristinata dopo pochi minuti. L’episodio, tuttavia, non è passato inosservato sui social e molti utenti hanno riproposto screenshot del sito assaltato.

Perché è possibile modificare le pagine Wikipedia

Gli episodi di black humor come questi non sono nuovi per le pagine Wikipedia di personaggi famosi. È un fenomeno noto ai moderatori (italiani e non) dell’enciclopedia online.

Ciò accade perché l’intero sito si basa sul contributo degli utenti e chiunque può creare una nuova pagina o modificarne una già esistente.

Per farlo, basta registrarsi sul portale ufficiale. Quando un nuovo utente si registra gli viene assegnato un “tutor esperto” che gli insegna come interagire con il sito web.

Naturalmente, le pagine vengono monitorate costantemente da un team di editor, che si occupa – tra le altre cose – di verificare che i contributi abbiano davvero una fonte di riferimento.

La recente scomparsa di Maria Fida Moro

L’episodio va in scena a distanza di poco tempo da un giorno particolarmente triste per la famiglia Moro.

Lo scorso mercoledì 7 febbraio, infatti, Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, è scomparsa all’età di 77 anni.

Ex senatrice e politica trasversale, la sua vita è stata caratterizzata da continue battaglie di carattere civile.

In passato la donna aveva raccontato di aver subito 3 pre-infarti e alcuni tumori, con molte ricadute. Era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano rapidamente aggravate.