La Luna piena del raccolto: quando arriva, a che ora vederla in cielo e il significato del nome

Spettacolo nei cieli: sabato 10 settembre 2022 ci sarà la Luna piena in Pesci, garanzia di immagini suggestive. Ciò significa che la Luna, in questo particolare caso, si troverà nel dodicesimo segno dello Zodiaco, dove spicca più che in altri.

La Luna del Raccolto e le narrazioni dei nativi americani

La Luna piena in Pesci si manifesta quasi sempre in un giorno tra il 23 agosto e il 21 settembre, vale a dire in quelle settimane che precedono l’avvento dell’autunno e in cui vengono mietuti i grandi raccolti. Ed è per questo che viene chiamata anche la Luna del raccolto.

In particolare il nome proviene dalle narrazioni dei nativi americani che raccoglievano il mais nelle terre e che nelle notti di Luna proseguivano fino a tarda serata. Proprio la luminosità della Luna forniva più tempo alla pratica di raccolta dopo il tramonto, in quanto il satellite ‘pieno’ di settembre sorge in anticipo rispetto al solito.

Fonte foto: IPA

A volte, però, tale plenilunio si verifica a ottobre. Accade ogni tre anni. L’ultima volta che si è potuto ammirare ciò è stato nel 2020.

Luna piena del raccolto visibile anche l’11 e il 12 settembre

Per quel che invece riguarda la Luna piena del Raccolto del 10 settembre 2022, il momento di massima intensità è previsto alle ore 13:59.

Poi, a partire dal tramonto e condizioni meteo permettendo, sarà possibile scrutare il cielo e godersi lo spettacolo della Luna piena e luminosa. Il suo splendore sarà visibile anche nei giorni e nelle due notti successive.

L’ultima Luna dell’estate

La Luna piena del raccolto, come detto, è l’ultima dell’estate perché più vicina all’equinozio di autunno, che nel 2022 cadrà alle 3.03 ora italiana del 23 settembre. Ogni nuovo plenilunio ha una denominazione particolare. I diversi nomi sono stati dati tutti dagli Indiani d’America sulla base delle caratteristiche della Natura di mese, poi adottati dai coloni europei.