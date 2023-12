La cofondatrice delle Dixie Chicks Laura Lynch è morta in un incidente stradale in Texas: il post della band

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Laura Lynch, tra le fondatrici del popolare gruppo musicale country statunitense Dixie Chicks, è morta in un incidente stradale in Texas.

Laura Lynch morta in un incidente stradale

Laura Lynch, 64 anni, è deceduta nella serata di venerdì in un incidente stradale. Stava guidando su un’autostrada fuori El Paso, in Texas, ed è stata colpita frontalmente da un altro veicolo in arrivo.

L’artista è stata dichiarata morta sul colpo, mentre l’altro conducente, le cui generalità non sono state rese note, è stato ricoverato in un ospedale locale senza riportare gravi ferite, come riportato da ‘TMZ’.

Il messaggio delle Dixie Chicks per Laura Lynch

Sull’account Instagram delle Dixies Chicks, nella serata di sabato 23 dicembre è apparso un post in cui si legge:

“Siamo scioccati e rattristati nell’apprendere della scomparsa di Laura Lynch, membro fondatore dei The Chicks. Abbiamo un posto speciale nei nostri cuori per il tempo trascorso suonando, ridere e viaggiare insieme. Laura era una luce brillante… La sua energia contagiosa e il suo umorismo hanno reso scintillanti i primi giorni della nostra band. Laura aveva un dono per il design, un amore per tutto il Texas ed è stata fondamentale per il successo iniziale della band. I suoi innegabili talenti ci hanno aiutato a spingerci oltre l’esibirsi agli angoli delle strade e ad arrivare ai palcoscenici di tutto il Texas e del Mid-West. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo triste momento. Emily, Martie e Natalie”.

Chi era Laura Lynch

Laura Lynch è statra una delle fondatrici delle Dixie Chicks assieme a Martie Maguire, Emily Strayer e Robin Lynn Macy. Il gruppo è nato nel 1989 a Dallas, in Texas. Per diversi anni, Laura Lynch è stata una delle colonne portanti della band, come contrabbassista e voce.

Il gruppo si fece largo negli Stati Uniti d’America tra gli amanti della musica country. Tre sono stati gli album pubblicati dalle Dixie Chicks nel periodo in cui Laura Lynch ne ha fatto parte: ‘Thank Heavens for Dale Evans‘ (1990), ‘Little Ol’ Cowgirl‘ (1992) e ‘Shouldn’t a Told You That‘ (1993). Quest’ultimo album ha segnato l’uscita dal gruppo di Laura Lynch.

La band ha proseguito il suo percorso musicale con una nuova cantante, Natalie Louise Maines, raggiungendo il successo commerciale e ottenendo diversi riconoscimenti. Nel 2020 le Dixie Chicks hanno cambiato nome, diventando semplicemente The Chicks.