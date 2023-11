L'intervista di Papa Francesco al Tg1 dalla guerra in Israele e in Ucraina fino alla sfida Pelè-Maradona-Messi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Tg1, Papa Francesco ha raccontato tutti i suoi timori per le due guerre in atto, quella tra Israele e Hamas e quella tra Ucraina e Russia, che preoccupano non solo lui, ma il mondo intero. Conflitti che per il Santo Padre andrebbero risolti quanto prima, per evitare una escalation mondiale.

Il pensiero del Papa sulla guerra

Un lungo dialogo quello di Papa Bergoglio con Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, nel quale il Pontefice non si è tirato indietro nel parlare delle guerre in atto nel mondo, considerate come una sconfitta, in quanto “non si risolve nulla con la guerra“.

Per Papa Francesco, infatti, nella guerra “uno schiaffo provoca l’altro“, riferendosi alle risposte di Israele ad Hamas in cui anche dei suoi amici potrebbero aver perso la vita. Ma il problema principale, ha sottolineato, sarebbero le industrie delle armi: “Oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi”.

La paura del Papa per l’escalation mondiale

E il timore più grande quando esplode una guerra è quella di una escalation mondiale. Interrogato dal direttore Chiocci, Bergoglio ha sottolineato che si tratterebbe della “fine di tante cose e di tante vite”.

L’appello del Papa è quindi alla “saggezza umana” chiamata a fermare i conflitti. Ma non bisogna dimenticare, oltre a Ucraina e Israele, che anche in altre parti del mondo c’è la guerra: “Il mondo è in guerra ma c’è l’industria delle armi dietro”.

L’appello di Bergoglio a Ucraina e Russia

E parlando della guerra in Ucraina, il Papa non si è nascosto e ha svelato il suo pensiero: “Il popolo ucraino è un popolo martire, è stato un popolo che soffre tanto e adesso qualsiasi cosa gli fa rivivere quello”.

E non manca l’appello a Mosca e Kiev: “Fermatevi! Fermatevi un po’ e cercate un accordo di pace, gli accordi sono la vera soluzione”.

Bergoglio ha poi raccontato di essere stato vicino a partire alla volta di Ucraina e Russia, per cercare di trovare una soluzione di presenza con Putin e Zelensky: “Il secondo giorno della guerra in Ucraina sono andato all’ambasciata russa, ho sentito che dovevo andare lì e ho detto che ero disposto ad andare da Putin se serviva a qualcosa”. Ma il tutto venne fermato da Lavrov, che scrisse al Santo Padre dicendo: “Grazie se vuole venire, ma non è necessario”. Il Papa però ha sottolineato: “Io volevo andare da entrambe le parti”.

Come sta Papa Francesco

Guerre, problemi nel mondo, senza però dimenticare lo stato di salute precario. Papa Francesco, infatti, negli ultimi mesi ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che lo hanno portato a dei ricoveri in ospedale.

Nel corso dell’intervista al Tg1 ha scherzato sul suo stato di salute: “Sono ancora vivo“. Ma poi ha anche parlato degli acciacchi e dei malanni: “Ho il problema del ginocchio che sta migliorando. Adesso posso camminare bene e poi ho avuto due interventi alla pancia: il primo per una diverticolite nel colon trasversale, mi hanno tolto un pezzo e poi succede quello che succede quando ti aprono la pancia. Adesso sto benissimo. Posso mangiare di tutto”.

Bergoglio, il calcio e la battuta su Pelè

Gran tifoso del San Lorenzo e dell’Argentina, Bergoglio è stato stuzzicato anche dal direttore del Tg1 Chiocci parlando di pallone. Lui, che è della stessa terra di Maradona e Messi, che di recente ha vinto il suo ottavo pallone d’Oro, però ha un’altra preferenza: “Pelè”

“Maradona come giocatore un grande, ma come uomo è fallito. Messi è correttissimo. È un signore. Ma per me di questi tre il grande signore è Pelè” ha detto Francesco.