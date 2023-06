Papa Francesco dimesso dopo 10 giorni di ricovero al Gemelli: "Sono ancora vivo". Il commento del chirurgo

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Papa Francesco torna in Vaticano. Il Pontefice è stato dimesso dai medici del Policlinico Gemelli di Roma poco prima delle 9 della mattina di venerdì 16 giugno. Era stato ricoverato il 7 giugno per essere sottoposto a una operazione all’addome. Ai giornalisti che gli hanno domandato come stesse, Papa Francesco ha risposto: “Sono ancora vivo”. Dopodiché si è recato a Santa Maria Maggiore.

Medici e infermieri alla finestra

L’attesa per le dimissioni di Papa Francesco è stata notevole non solo all’esterno, con turisti e fedeli assiepati insieme ai giornalisti, ma anche all’interno del Gemelli.

Medici e infermieri, infatti, si sono affacciati alle finestre per un saluto.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco a bordo dell’auto che lo riporta in Vaticano dopo 10 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma

Il messaggio per i migranti

Fuori dal Policlinico, però, il Papa ha anche rivolto un pensiero ai migranti morti in Grecia nel naufragio a sud del Peloponneso.

“Tanto, tanto dolore”, ha commentato il Pontefice ai microfoni di Rai News.

Come sta Papa Francesco: parla il chirurgo che l’ha operato

Ma come sta Papa Francesco dopo 10 giorni di ricovero?

Il chirurgo che l’ha operato, Sergio Alfieri, ha spiegato ai giornalisti che “il Papa sta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro“.

Inoltre, il Pontefice “ha confermato tutti i viaggi, li potrà affrontare meglio perché non ha più i disagi che aveva prima. Sarà un Papa più forte“.

Infine, Alfieri svela cosa gli abbia detto il Papa prima delle dimissioni: “Grazie”, “Pregate per me” e “Sono ancora vivo”, poi “ha voluto ringraziare tutti quanti, e ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote, è stato un momento molto toccante”.

La preghiera a Santa Maria Maggiore

Dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, prima di fare rientro in Vaticano, Papa Francesco è andato a Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Salus Populi Romani, come ha fatto decine di volte nel suo pontificato.

Arrivato davanti alla basilica romana con l’auto, è sceso da solo per poi sedersi sulla sedia a rotelle.

Prima di entrare in chiesa ha salutato i turisti presenti. Lo rende noto l’Ansa.

Confermato l’Angelus di domenica 18 giugno

L’Angelus di domenica 18 giugno e le udienze dei prossimi giorni che il Papa aveva programmato sono confermati.

Annullata invece l’udienza generale di mercoledì 21 giugno, “per salvaguardare il recupero post operatorio del Santo Padre”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.