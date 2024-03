L'8 marzo calano ancora i prezzi di benzina e diesel: quanto costa adesso il pieno in città e in autostrada

Prezzi in calo. Il secondo weekend di marzo 2024 si apre con benzina e diesel in discesa mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada.

Prezzi ancora in calo

Tonfo della quotazione della benzina, stabile quella del diesel.

Niente di nuovo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi: poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 7 marzo su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,858 euro/litro (invariato, compagnie 1,861, pompe bianche 1,851);

a 1,858 euro/litro (invariato, compagnie 1,861, pompe bianche 1,851); diesel self service a 1,808 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,812, pompe bianche 1,801);

a 1,808 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,812, pompe bianche 1,801); benzina servito a 1,997 euro/litro (invariato, compagnie 2,037, pompe bianche 1,915);

a 1,997 euro/litro (invariato, compagnie 2,037, pompe bianche 1,915); diesel servito a 1,948 euro/litro (-2, compagnie 1,989, pompe bianche 1,865);

a 1,948 euro/litro (-2, compagnie 1,989, pompe bianche 1,865); gpl a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705);

a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705); metano a 1,348 euro/kg (-1, compagnie 1,375, pompe bianche 1,325);

a 1,348 euro/kg (-1, compagnie 1,375, pompe bianche 1,325); gnl a 1,174 euro/kg (-6, compagnie 1,184 euro/kg, pompe bianche 1,166 euro/kg).

I costi dei carburanti in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale è:

benzina self service: 1,948 euro/litro;

1,948 euro/litro; diesel self service: 1,903 euro/litro;

1,903 euro/litro; benzina servito: 2,208 euro/litro;

2,208 euro/litro; diesel servito: 2,169 euro/litro;

2,169 euro/litro; gpl: 0,848 euro/litro;

0,848 euro/litro; metano: 1,499 euro/kg;

1,499 euro/kg; gnl: 1,169 euro/kg.