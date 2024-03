Kartuli disco la cover georgiana di Italodisco spopola nell'ex Urss: i The Kolors superati per visualizzazioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La cover georgiana di “Italodisco” dei The Kolors, intitolata “Kartuli Disco“, ha raggiunto un successo clamoroso e ha già superato l’originale in popolarità, non solo in patria ma in tutta l’area dell’ex Urss. La canzone reinterpretata nella versione locale, dopo l’incredibile riscontro, ha generato inoltre molte riflessioni con risvolti politici: dai toni ironicamente patriottici e critici verso influenze occidentali, la cover sta diventando terreno di scontro politico tra il governo e l’opposizione georgiana.

Kartuli disco, la cover supera le views di Italodisco dei The Kolors

Lanciata alla fine del 2023, cover georgiana “Kartuli Disco”ha raggiunto quasi 40 milioni di visualizzazioni su YouTube, superando l’originale “Italodisco” che conta 23 milioni di visualizzazioni.

La sua popolarità si estende dalla Moldavia all’Ucraina, dall’Armenia al Kazakistan, fino alle repubbliche russe del Tatarstan e della Baschiria.

Il successo sembra stimolare di continuo band locali e migliaia di utenti di Instagram e TikTok, impegnati nella creazione di nuove versioni del brano virale, a volte anche con risvolti politici.

Di cosa parla la cover georgiana di Italodisco

Chi si è cimentato nella difficile traduzione dal georgiano, uno degli idiomi più complessi sul pianeta, ha compreso che in questa versione si celebrano le tradizioni, il ballo e la cucina locale, criticando le frequenti esibizioni di celebrità occidentali nella regione e invitando ad apprezzare la cultura nazionale.

Frase eloquente, in questo senso, è il ritornello della canzone che recita pressappoco: “Questa non è Ibiza, il khachapuri qui è meglio della pizza”, riferendosi alla tipica focaccia georgiana.

Ma ogni Paese ha la sua versione della cover, con tanto di piatto nazionale da preferire alla pizza: in Ucraina è il pane “palyanytsya”, mentre in Moldavia c’è il “tocanita”, una sorta di spezzatino.

Lo scontro politico attorno a Kartuli Disco

L’adattamento georgiano di “Italodisco”, ad ogni modo, ha come caratteristica principale una certo patriottismo ironico che è diventato motivo di contrasto fra il partito al potere, Sogno georgiano, accusato di simpatie filorusse e ambiguità con l’Europa, e l’opposizione.

Quest’ultima critica la piattaforma che ha prodotto il brano, originariamente uno sketch su PosTV, un canale filogovernativo associato ai radicali di Potere del Popolo. Il testo di “Kartuli Disco” è interpretato come una mimesi della retorica del partito al potere, che si impegna per l’integrazione europea ma alimenta la paura di una minaccia occidentale ai valori nazionali.

L’opposizione, in particolare, sarebbe preoccupata per il grande successo di “Kartuli Disco”, temendo che promuova una “narrativa antioccidentale” che si starebbe insinuando “in settori della società finora non toccati dai propagandisti”.