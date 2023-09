Concerto dei The Kolors sui Navigli a Milano finisce male: battello rischia di affondare, band e fan evacuati

Il concerto dei The Kolors organizzato a bordo di uno dei battelli in Darsena, a Milano, è stato interrotto in quanto l’imbarcazione, a un certo punto, ha iniziato ad essere invasa dall’acqua.

L’avaria non è ancora stata individuata

I fatti si sono svolti sabato sera. Una delle imbarcazioni turistiche di NavigaMi, che permette alle persone di osservare Milano da un punto di vista originale, era stata prestata a Vivident Italia per ospitare il concerto della band guidata da Stash.

Il battello, a un certo punto, ha rischiato di affondare a causa di una avaria al momento non ancora individuata.

Secondo le ricostruzioni, nel tardo pomeriggio del 23 settembre, il mezzo nautico, proprio poco prima della fine della performance dei The Kolors, ha cominciato a inclinarsi dove era stato allestito il palco.

Le persone a bordo erano solo 35

L’abbassamento del battello, che ha iniziato a imbarcare acqua, secondo quanto riferito a La Repubblica da Francesco Zanibelli, presidente di NavigaMi, non sarebbe stato provocato dall’eccessivo peso del pubblico a bordo, “dato che c’erano 35 persone e il battello ne può ospitare fino a 60”.

“Nessuno si stava comportando in modo pericoloso e quindi risulta più plausibile l’impatto con un oggetto abbandonato sui fondali, visto che si recuperano spesso carrelli della spesa, pali della luce, motorini, biciclette, monopattini buttati nei canali da vandali”, ha aggiunto Zanibelli.

Nessun danno al pubblico e alla band

“Ma al momento non abbiamo capito cosa sia accaduto con esattezza e il pubblico fortunatamente non si è quasi accorto di nulla. Le operazioni di recupero dell’imbarcazione sono andate avanti tutta la notte fino alle 5.30, grazie all’arrivo di un camion-spurghi che ha svuotato la stiva riportandolo a galla”, ha spiegato sempre il presidente di NavigaMi.

Infatti, non si è registrato alcun danno alle persone, né ai fan né ai The Kolors che sono scesi tranquillamente dall’imbarcazione, grazie alla prontezza del timoniere che si è accorto tempestivamente del problema.

Il battello è quindi stato ancorato a un altro mezzo di NavigaMi, che ha fatto da galleggiante. Infine è stato svuotato dall’acqua imbarcata.

Per ricostruire cosa sia accaduto precisamente, potrebbero risultare cruciali i video dell’evento pubblicati su Instagram dal pubblico che ha seguito il concerto.

La scorsa settimana i The Kolors hanno interrotto un altro loro concerto perché durante l’evento un bambino si era perso. La vicenda ha avuto un lieto fine.