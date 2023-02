Joe Violanti è morto: il conduttore radiofonico si è spento a 63 anni. L'annuncio dell'amico Charlie Gnocchi

Joe Violanti, conduttore radiofonico che, nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato per diverse radio (da RTL 102.5 a RDS, da Rai Radio2 a Radio Kiss Kiss e Radio 105) è morto a 63 anni.

Addio a Joe Violanti: l’annuncio di Charlie Gnocchi

A dare l’annuncio è stato Charlie Gnocchi, con cui aveva co-condotto tanti programmi: “Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me.”, le sue parole su ‘Instagram’.

Proprio su ‘Instagram’, Charlie Gnocchi ha pubblicato una foto assieme a Joe Violanti, con il messaggio: “Ciao Sergio“.

Fonte foto: ANSA Joe Violanti e Charlie Gnocchi, in uno scatto datato 2006.

Joe Violanti, il cordoglio degli amici

Sotto al post social di Charlie Gnocchi, tanti vip del mondo dello spettacolo hanno pubblicato un commento per esprimere il loro cordoglio per la scomparsa del conduttore radiofonico Joe Violanti.

Patrizia Rossetti ha scritto: “Mi dispiace tantissimo”. Cristina Chiabotto ha commentato così la notizia: “Che dolore”. Anche Manila Nazzaro ha pubblicato un commento: “Nooooo”.

Joe Violanti era malato

Da quanto appreso da ‘TgCom24’ dagli amici del conduttore radiofonico, Joe Violanti era malato da solo un mese.

Chi era Joe Violanti

Sergio Violanti era il vero nome di Joe Violanti. Nato a Fidenza il 31 gennaio 1960, ha iniziato a lavorare come disc jockey nel 1975 in alcune discoteche e radio locali della provincia di Parma.

Negli anni Ottanta, parallelamente all’attività radiofonica, ha iniziato a prendere parte agli spettacoli di Gene Gnocchi con il gruppo rock demenziale dei Desmodromici, assieme a Charlie Gnocchi (fratello di Gene e chitarrista nella band). Proprio con Charlie Gnocchi, nel 1991 ha costituito la coppia comica “Charlie & Joe”, portata avanti fino al 2004.

In radio, Joe Violanti e Charlie Gnocchi hanno debuttato nel 1991 su Radio 105 con il programma ‘105 Cee – cercando la Cee che c’è in te!’, varietà basato sull’Europa. Nel 1992 Joe Violanti ha debuttato come comico e conduttore in tv nel programma di Rai 1 ‘UnoMattina Estate’ a cui ha partecipato per altre due edizioni, fino al 1994, anche nel ruolo di autore sempre in coppia con Charlie Gnocchi.

La sua carriera in radio è proseguita poi su Rai Radio 2, RTL 102.5 e RDS (dove approda col programma ‘Alto godimento, sempre in coppia con Charlie Gnocchi). Nel 2010 ha fatto ritorno a Rai Radio 2 per partecipare al programma sui Mondiali di calcio ‘Bafana Bafana’, condotto con Massimo De Luca e Zap Mangusta. Nel programma Joe Violanti ha presentato le imitazioni di diversi personaggi, tra cui Aldo Biscardi, Flavio Briatore e Giulio Tremonti. Il programma è stato poi confermato anche per il campionato di calcio 2010-2011.

Nel settembre del 2011, dopo ulteriori esperienze a Rai Radio 2, è passato all’emittente Radio Kiss Kiss. per la quale ha condotto assieme a Cristina Chiabotto il programma ‘Pronto chi sei?’, dalle 7 alle 10.

Il 25 agosto del 2014, su Rai Radio 2, Joe Violanti ha condotto assieme a Gene Gnocchi e Andrea Fornasiero la 66ª edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Award. A partire dal 2018, Violanti ha iniziato a lavorare come autore e conduttore del programma ‘Paese Mio’ in onda su Rai Radio Live. È morto il 6 febbraio 2023.