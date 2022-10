Jerry Lee Lewis è morto: si è spenta la leggenda del rock’n’roll. Dopo la fake news, l'agente conferma

La leggenda del rock Jerry Lee Lewis è morto. L’artista, le cui performance dinamiche al piano sono diventate mitiche, si è spento nella sua casa di Desoto County, in Mississippi. Al suo fianco, fino alla fine, c’è stata la sua settima moglie, Judith Coghlan.

L’addetto stampa di Jerry Lee Lewis ha confermato il decesso

L’addetto stampa di Lewis ha confermato la scomparsa a Rolling Stone. Anche la famiglia ha confermato il decesso riferendo che l’artista è venuto a mancare a 87 anni per cause naturali.

La triste notizia è arrivata a poche ore di distanza dalla breaking (fake) news data da TMZ, sito americano che aveva erroneamente annunciato il decesso di Lewis lungo la giornata di giovedì 27 ottobre. TMZ aveva poi rettificato, scusandosi per l’accaduto. Ora invece non c’è alcuna smentita: la leggenda se ne è andata.

Fonte foto: ANSA

Lo stile di Jerry Lee Lewis

Nato a Ferryday, in Louisiana, il 29 settembre del 1935, Lewis ha forgiato uno stile unico, personale, inimitabile, permeato da una originale contaminazione tra rhythm & blues e boogie-woogie. Una miscela che ha scritto un’importante pagina della storia del rock’n’roll.

Un timbro di voce originale e scatenato unito all’essere una personalità sopra le righe e oltre ad ogni categorizzazione possibile, hanno fatto sì che Jerry Lee Lewis diventasse uno dei più quotati artisti musicali del XX secolo, nonché uno dei pochissimi rivali di ‘sua maestà’ Elvis Presley.

Lewis aveva imparato da solo a nove anni a suonare il pianoforte. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto locale.

I maggiori successi

Fra i suoi maggiori successi c’è “Great Balls of fire”, brano divenuto uno dei simboli della cultura pop ed entrato a far parte della celeberrima colonna sonora del film “Top Gun”.

Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame, ma ha potuto presenziare alla cerimonia perché influenzato.