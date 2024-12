La nuova moneta da 7 euro non esiste ed è una fake news: la bufala virale che coinvolge Cristiano Ronaldo

Una bufala con una base di verosimiglianza che diventa subito virale, soprattutto se di mezzo c’è una star mondiale come Cristiano Ronaldo. Come ogni fake news, anche la fantomatica emissione di una moneta da 7 euro parte dall’esistenza di un conio celebrativo dal valore simile e riprende un’altra notizia falsa su una moneta dedicata al fuoriclasse portoghese.

La nuova moneta da 7 euro

A ridosso di capodanno stanno facendo il giro del web post e video su una moneta da 7 euro, in circolazione a partire dall’1 gennaio 2025: in alcuni post si vede l’immagine di una moneta con la stessa grafica dei due euro e semplicemente il 7 al posto del 2.

Si tratta di una notizia falsa che arriva probabilmente dal Portogallo, sul solco di un’altra bufala diffusa ad autunno 2024 riguardo a un presunto conio celebrativo in onore di Cristiano Ronaldo, del valore nominale di 7 euro, come il suo numero di maglia e marchio di fabbrica.

Un’immagine creata dall’intelligenza artificiale sulla presunta moneta dedicata a Cristiano Ronaldo

L’origine della bufala

Entrambe le fake news si basano su monete commemorative di valori non convenzionali realmente esistenti e coniate negli anni dalla Casa da Moeda.

L’istituto portoghese, corrispondente in Italia alla Zecca di Stato, ha effettivamente battuto conio con valore nominale di 7,50 euro, come quella dedicato ai 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo da parte di Ferdinando Magellano, nel 2019, oppure in occasione dei 111 anni dell’Iseg, la più antica scuola superiore di economia del Portogallo, nel 2022.

In ogni caso non si tratta di tagli di euro destinati alla circolazione, ma realizzati a solo scopo collezionistico.

Le monete da 7,50

Questo tipo di monete sono chiamate “Proof di argento” e, come nel caso della celebrazione del quinto centenario del giro del mondo di Magellano, sono spesso vendute in cofanetti commemorativi in numero limitato, del valore di diverse decine di euro.

Sono coniature da collezione, con rifiniture a mano e della più alta qualità possibile, che vengono realizzate anche dall’Istituto poligrafico italiano, come la moneta da 5 euro, in argento 925 e dal peso di 18 grammi, coniata in varie serie e per ogni anno dal 2003 al 2023: ad oggi il suo prezzo di vendita ha superato i 100 euro.