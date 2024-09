Cristiano Ronaldo ha 1 miliardo di follower sui social, mai nessuno come lui: chi completa il podio

Cristiano Ronaldo raggiunge il miliardo di follower e festeggia con un post di ringraziamento. Il traguardo che consacra CR7 come il personaggio più seguito della storia è stato raggiunto sommando i numeri di tutti i profili aperti sui vari social network, da Facebook a Instagram, da X a YouTube e così via. “Abbiamo fatto la storia”, ha affermato il fenomeno galvanizzando i fan.

1 miliardo di follower per Cristiano Ronaldo

In poche ore il post di Cristiano Ronaldo su Instagram ha superato i 10 milioni di reazioni. Si tratta dell’ennesimo primato del campione portoghese, questa volta conquistato fuori da un campo di calcio.

Ronaldo non è solo lo sportivo più seguito, ma è anche la persona con più follower nella storia dei social network. Questo il messaggio con cui il fuoriclasse ha salutato i fan:

Abbiamo fatto la storia: 1 MILIARDO di follower! Questo è più di un semplice numero – è una testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo. Dalle strade di Madeira ai palchi più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora 1 miliardo di noi sono uniti. Sei stato con me in ogni passo, tra tutti gli alti e i bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio, e insieme, abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo realizzare. Grazie per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire, e noi continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme.

Altri traguardi social in vista

Su TikTok girano migliaia di video di Ronaldo, dai suoi gol più belli a spezzoni di interviste, ma il fuoriclasse portoghese non ha un suo account personale. È possibile che prossimamente le cose possano cambiare.

Intanto il fenomeno ha deciso di irrobustire la sua presenza su YouTube: Ronaldo è sbarcato sulla piattaforma video appena un mese fa e avrebbe intenzione di aumentare il numero di video presenti.

Quest’anno, in Italia, si è parlato di Cristiano Ronaldo anche per alcuni fatti di cronaca: per un caso di presunto dossieraggio ai danni di politici e vip e per un’ipotesi di truffa sulle maglie della Juventus legata al fratello Hugo. In questo secondo caso CR7 è stato stato convocato in tribunale a Torino per testimoniare.

Gli altri gradini del podio

Gli altri due personaggi pubblici che completano il podio delle persone più seguite sui social network sono Selena Gomez (688,2 milioni di fan) e Justin Bieber (596,2 milioni).