Errore di conio nella moneta celebrativa da 5 euro dedicata a Italo Calvino: al posto di Sanremo c'è Mentone

Per celebrare il centenario dello scrittore italiano Italo Calvino è stata coniata una speciale moneta celebrativa, ma non è andata esattamente come ci si aspettava. A essere rappresentata sulla 5 euro speciale è infatti la città di Mentone, e non quella di Sanremo. Il Comune ligure ha già richiesto il ritiro della moneta e la creazione di una nuova versione che mostri l’immagine corretta di Sanremo, la città natale del padre di Italo Calvino, Giacomo detto Mario, dove lo scrittore ha trascorso molti anni della sua vita e ha effettuato i suoi studi.

L’errore sulla moneta

Questo sbaglio è stato notato dalla Famija Sanremasca, un’organizzazione nata nel 1957 con l’obiettivo di preservare la storia, le tradizioni, l’arte e la cultura di Sanremo e del suo territorio circostante.

“Alla Zecca superficialmente hanno guardato sul web, dove da tempo una immagine del panorama di Mentone è indicata come Sanremo” hanno spiegato alcuni membri dell’associazione.

Il problema era noto da tempo e il Comune di Sanremo aveva segnalato il tutto sia a Google che alla Zecca

L’errore nell’immagine, infatti, sarebbe dovuto a una diffusa confusione sul web, in cui da tempo una foto del paesaggio di Mentone è stata etichettata come di Sanremo, in modo evidentemente sbagliato.

La segnalazione del Comune di Sanremo

Il Comune di Sanremo aveva già tentato di risolvere questo problema diversi anni fa, scrivendo a Google e richiedendo la rimozione dell’immagine errata.

Tuttavia, da Mountain View era giunta la risposta che l’immagine sarebbe stata rimossa, ma che poteva continuare a circolare su Internet attraverso le condivisioni già effettuate.

La connessione di Italo Calvino con Sanremo è riconducibile al padre, un agronomo originario della città, e agli anni giovanili passati in Liguria dallo scrittore.

L’assessore: “Nessuno ci ha informati dell’iniziativa”

“Abbiamo scritto alla Zecca e al ministero dell’Economia e delle Finanze, facendo presente che pur essendo grati per l’iniziativa, spiace soltanto che sia stata utilizzata una immagine di Mentone anziché di Sanremo” ha spiegato inoltre l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Silvana Ormea.

L’assessore ha scritto anche alla figlia di Calvino, Giovanna, per sapere se fosse stata informata. “Vorrei precisare che nessuno di noi è stato avvertito dell’iniziativa. Magari se lo avessero fatto avremo potuto evitare questo errore”.