Inondazione nel Grossetano, case allagate per il nubifragio. Messe in salvo le persone intrappolate in auto

Un violento nubifragio ha colpito la provincia di Grosseto nella serata di ieri provocando inondazioni e danni a ponti e strade che anche dopo la fine della pioggia hanno lasciato molte abitazioni isolate per ore. A causa degli allagamenti diverse persone sono rimaste intrappolate dalle loro auto e sono state salvate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. I comuni maggiormente colpiti sono quelli di Castiglione della Pescaia, Vetulonia e la zona della piana a nord di Grosseto.

Persone intrappolate in auto e nelle case allagate

In seguito alla bomba d’acqua che si è verificata per un paio d’ore il paese di Vetulonia è rimasto isolato per diverso tempo.

A Castiglione della Pescaia diversi fossi e torrenti sono esondati causando l’allagamento di alcune abitazioni tra le quali quella di una famiglia, rimasta isolata in un podere per ore senza corrente né acqua potabile, fino all’intervento dei Vigili del Fuoco che l’ha raggiunta e messa in sicurezza. Altre tre persone rimaste intrappolate nelle auto sono state soccorse.

“Molti ponticini risultano crollati e diverse abitazioni e agriturismi sono isolati” ha detto la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, riportata da Repubblica.

“Le strade che al momento risultano percorribili vanno affrontate con cautela, invito chi non ne abbia necessità a evitare di uscire” è stato l’appello della prima cittadina.

“Ieri eravamo in allerta gialla, ma non erano previsti i violenti nubifragi che si sono abbattuti sul nostro territorio. A Buriano sono caduti venti centimetri di grandine” ha dichiarato.

La cisterna travolta dal torrente

Mercoledì pomeriggio una cisterna carica di gasolio travolta dalla piena di un torrente è stata recuperata grazie a una complicata operazione di ancoraggio del mezzo con un cavo d’acciaio effettuata dai Vigili del Fuoco, dopo aver messo in salvo il conducente.

Attraversando un guado sul Gretano una cisterna carica di gasolio è stata travolta dalla piena del torrente: in salvo il conducente, complesso l’intervento dei #vigilidelfuoco per ancorare il mezzo con un cavo d’acciaio e metterlo in sicurezza#maltempo #Grosseto pic.twitter.com/663WfHskkG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 7, 2022

Le operazioni di pulizia delle strade

Numerosi sono stati i danni anche alle condotte, mentre sono in corso i lavori di pulizia da fango e detriti di molte strade di Buriano e Vetulonia, frazioni di Castiglione della Pescaia, per ripristinare la circolazione nelle zone colpite. Nella frazione di Grilli del comune di Gavorrano, sono rimasti allagati una ventina di edifici e si temono danni per le coltivazioni agricole