Meteo, le previsioni della settimana: pioggia e tempo instabile con peggioramenti per il ponte dell'Immacolata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l’Italia, in particolare al Sud con nubifragi, trombe d’aria e allagamenti, sembra concedere una tregua in questo inizio di settimana. I prossimi giorni saranno però caratterizzati da condizioni meteo comunque instabili fino ad arrivare a un peggioramento diffuso su tutta la Penisola per il ponte dell’Immacolata. Se lunedì 5 dicembre mostra i primi segni incertezza meteorologica con piogge qua e là al Settentrione e sereno nel resto del Paese, il fronte di aria fredda che lambirà l’Italia porterà a eventi atmosferici variabili.

Le previsioni di martedì 6 dicembre

Per la giornata di martedì 6 dicembre è previsto al Nord cielo poco nuvoloso, con addensamenti sull’Emilia Romagna e locali piogge; nebbie in formazione sulla Val Padana nelle ore più fredde. Al Centro la nuvolosità sarà più irregolare piogge tra zone interne di Toscana, Marche e Umbria, così come al Sud dove non sono previste piogge.

Le previsioni di mercoledì 7 dicembre

Mercoledì 7 dicembre al Nord le temperature scenderanno con massime comprese tre i 5 e i 10 gradi sono previste nebbie e nubi basse in Val Padana. Ancora nuvoloso al Centro con piogge e rovesci sparsi su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al Sud ma senza precipitazioni.

Le previsioni di giovedì 8 dicembre

Le previsioni di giovedì 8 dicembre fotografano un cielo sempre più nuvoloso e l’arrivo di precipitazioni su Nordovest ed Emilia-Romagna, anche con neve sul Piemonte a bassa quota. Deboli piogge al Centro anche su Toscana, Umbria, alte Marche e alto Lazio. Al Sud sarà soleggiato, ad eccezione di nuvolosità e rovesci locali su Campania e Sardegna.

Le previsioni di venerdì 9 dicembre

Per quanto riguarda il Nord pioggia debole sul litorale della Liguria per venerdì 9 dicembre con cielo coperto e deboli rovesci sulle pianure lombardo piemontesi, mentre sulle Alpi occidentali e centrali cadrà neve in quantità moderata. Pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, deboli rovesci in Romagna e sulle pianure venete.

Il cielo sarà coperto anche al Centro con rovesci di scarsa intensità sparsi ovunque, mentre sulla costa adriatiche le nuvole faranno spazio ad ampie schiarite.

Al Sud è previsto meteo sereno sui litorali, nuvole sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, sulla dorsale calabra e sull’Adriatico. Cielo sereno con poche nubi sulle isole maggiori, salvo piogge deboli nelle zone interne delle Sardegna.