Incidente tra carri armati Puma in Germania: si contano 12 feriti, svelata la dinamica dello scontro

Dalla Germania arriva notizia di un grave incidente tra due carri armati: numerosi soldati sono rimasti feriti nello scontro, le cui dinamiche sono state svelate dalle autorità. Sul caso si è espresso anche il Ministro della Difesa.

Schianto tra due carri armati Puma in Germania

La notizia viene riportata sulla prima pagina della Bild: l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, a Gardelegen, città di poco meno di 25.000 abitanti della Sassonia-Anhalt.

In un’area di addestramento militare della Bundeswehr, ovvero il nome ufficiale delle forze armate della Repubblica Federale di Germania, due veicoli da combattimento della fanteria Puma si sono scontrati tra di loro.

Secondo le informazioni riportate, lo schianto ha portato al ferimento di dodici soldati: uno di loro è stato trasportato in ospedale in elicottero perché in gravi condizioni. Sette di loro, inoltre, sono ancora in cura per le ferite riportate.

L’incidente durante una esercitazione

Sulla vicenda, riporta il quotidiano tedesco, ha rilasciato qualche dichiarazione il capitano Florian Kruth. Stando alle sue parole, l’incidente tra i due carri armati è avvenuto durante un’esercitazione di routine presso il campo di addestramento del Heer Combat Training Center in Sassonia. Il soldato gravemente ferito, ha aggiunto, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Dello scontro tra carri armati ha parlato anche il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. Durante una visita ad un’unità Bundeswehr ad Augustdorf, nella Renania settentrionale-Vestfalia, per supervisionare i carri armati Leopard promessi all’Ucraina. Parlando dello scontro, lo ha definito un terribile incidente e augurato pronta guarigione ai soldati feriti.

Curiosamente, si tratta del secondo incidente in poche settimane: il 15 dicembre 2022 la Panzergrenadierbrigade 37 ha annunciato che durante un’esercitazione 18 veicoli della fanteria Puma hanno presentato gravi problemi tecnici, tali da impedirne il funzionamento.

Cosa sono i carri armati Puma

I Puma non sono i carri armati di cui si sta parlando tanto in questi giorni in relazione alla guerra in Ucraina. Si tratta di veicoli corazzati per la fanteria tedesca. Hanno rimpiazzato i datati Marder presso la Bundeswehr a partire dal 2010.

La produzione del primo lotto di 350 veicoli è terminata nell’agosto del 2021, ma quasi altre 230 unità sono già state finanziate. I Puma montano come armamento primario un cannone automatico da 30 mm MK-30-2 e munizioni di due tipi.

La prima è decalibrata, progettata per aumentare la capacità di penetrazione ed essere usata contro altri veicoli corazzati medi. La seconda è a calibro pieno: il proiettile è pensato per impattare una vasta area.