Ucraina, come funzionano i carmi armati Leopard 2: il pressing del governo di Volodymyr Zelensky per averli

Da settimane il governo tedesco di Olaf Scholz è sotto pressione per dare il via libera a rifornire le forze ucraine con i Leopard 2, i carri armati prodotti dall’industria teutonica che il presidente ucraino Zelenesky vorrebbe per combattere l’esercito russo. Ecco cosa sono e come funzionano.

La storia dei carri armati tedeschi

Lo sviluppo dei Leopard 2 (MBT) è iniziato nel 1970. In quel periodo era possibile uno scontro tra la Nato e il Patto di Varsavia e l’esercito della Germania Ovest aveva bisogno di un carro armato ben protetto, che fosse superiore ai modelli introdotti dai sovietici.

I primi prototipi del Leopard 2 furono completati nel 1972, riporta Military Today.

Nel 1977 la Bundeswehr ordinò inizialmente 1800 di questi carri armati per integrare e sostituire il Leopard 1. Il primo lotto di produzione di 30 carri armati fu completato nel 1979 e il Leopard 2 fu adottato dall’esercito tedesco nello stesso anno.

Le caratteristiche del gioiello teutonico

Il Leopard 2 è armato con un cannone Rheinmetall RH-M-120 da 120 mm completamente stabilizzato. Il veicolo trasporta 42 colpi per il cannone principale. Un totale di 15 proiettili pronti per l’uso sono immagazzinati nella torretta, mentre il resto viene immagazzinato davanti allo scafo dal conducente.

Il Leopard 2 utilizza normalmente due tipi principali di munizioni: i proiettili perforanti APFSDS-T e i proiettili multiuso HEAT-MP-T.

I tedeschi stimarono che il loro carro armato Leopard 2 potesse penetrare l’armatura frontale del carro armato sovietico T-72 a una distanza di metri 2000 e l’armatura frontale del Carro armato T-62 a una distanza di oltre 4000 metri.

Il pressing di Zelenesky

Dopo l’equipaggiamento anti-missili e gli Himars, adesso il presidente ucraino Zelensky sta esercitando un forte pressing sull’occidente per farsi consegnare i Leopard 2 dalla Germania.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, riporta l’agenzia Ansa, ha affermato che una decisione in merito all’invio dei carri armati di fabbricazione tedesca Leopard in Ucraina verrà presa presto. Parlando in un’intervista con la Tv tedesca Ard, Pistorius ha detto che Berlino ha molti fattori da considerare e che non è il caso di prendere una decisione affrettata.

La questione della fornitura di carri armati Leopard a Kiev avrebbe causato tensioni all’interno della Nato, soprattutto tra Stati Uniti e Germania, tali da provocare uno scontro tra il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e il più stretto consigliere del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt.