Incidente sulla A1, coinvolti 7 camion e 2 auto: morto 46enne, ferita un'altra passeggera, traffico in tilt

Tragedia in autostrada. Al chilometro 191 della A1 all’altezza di Bologna, in direzione Milano, un tamponamento ha coinvolto 2 auto e 7 camion. Un uomo di 46 anni è morto. Immediata la chiusura del tratto, tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l’A14: traffico in tilt, con code lunghissime e rallentamenti anche nella direzione opposta.

La dinamica dell’incidente

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nell’incidente stradale che, nella mattina di lunedì 18 luglio, ha coinvolto 2 auto e 7 camion sulla A1.

La vittima è un uomo di 46 anni, originario di Palermo, ma residente a Bologna.

Era a bordo di una delle due auto e, oltre a lui, è rimasta ferita una passeggera che si trovava nella stessa vettura.

Secondo i primi accertamenti della Polstrada sembra che un camion, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo e sia finito di traverso lungo l’autostrada.

Gli altri mezzi, i 6 camion e le due auto, gli sarebbero finiti addosso.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tratto interessato dove si è verificato il maxi incidente che ha coinvolto 7 camion e 2 auto, in cui è morto un 46enne

Traffico in tilt

Immediatamente si i sono formate code e rallentamenti anche nella direzione opposta, in seguito alla chiusura del tratto stradale interessato.

Il traffico proveniente da Firenze e diretto verso Milano è stato obbligatoriamente deviato verso il raccordo di Casalecchio, dove dalla stazione di Casalecchio, tramite la tangenziale di Bologna, è stato possibile raggiungere la stazione di Borgo Panigale e immettersi in A14 per raggiungere l’A1 in direzione Milano.

La riapertura del tratto

Poco dopo le 9 è stato riaperto il tratto sull’autostrada A1 Milano-Napoli.

Intorno a mezzogiorno, in direzione Milano la situazione di traffico è la seguente: si transita su una corsia e si registrano 5 chilometri di coda, nella carreggiata opposta a causa di curiosi è presente una coda di un chilometro.