Incidente su A22 del Brennero a Egna: 2 feriti nel tamponamento a catena, coinvolte 5 auto e traffico in tilt

Cinque vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 8 del mattino di giovedì 18 maggio sulla carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero, appena superato lo svincolo per Egna.

La dinamica dell’incidente

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata dal sito ‘Alto Adige’, una vettura ha urtato quella che le precedeva mentre altri due veicoli hanno toccato il guard rail in seguito alla collisione. In totale sono rimaste coinvolte nell’incidente cinque vetture.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca Bassa Atesina, i Vigili del Fuoco (che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area), la Polizia stradale e il servizio di viabilità dell’A22.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 8 del mattino di giovedì 18 maggio sulla carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero, dopo lo svincolo di Egna.

Il bilancio dei feriti

Nell’incidente avvenuto sull’Autostrada del Brennero poco dopo lo svincolo di Egna, una conducente ha riportato ferite giudicate “medie“, mentre il suo passeggero è rimasto ferito in maniera leggera. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Bolzano.

Secondo quanto aggiunge ‘Rainews’, le due persone ferite sono due donne di nazionalità tedesca.

La situazione traffico sull’Autostrada del Brennero

La stessa ‘Rainews’ ha fatto anche il punto della situazione sul traffico sull’Autostrada del Brennero, che in direzione sud presentava incolonnamenti già dalle prime ore del mattino di giovedì 18 maggio.

L’incidente stradale che ha coinvolto cinque veicoli a Egna ha generato lunghe code tra Bressanone e Bolzano Nord e tra Bolzano Sud e San Michele. Le code sono arrivate fino a 16 chilometri. Un altro incidente senza feriti si era verificato poco prima, sempre attorno alle 8 del mattino, all’altezza di Ponte Gardena, tra Chiusa e Bolzano Nord.

Gli incidenti stradali hanno reso più complicata la situazione del traffico sull’Autostrada del Brennero, già condizionata dal fatto che, in queste ore, sono in arrivo in Italia migliaia di turisti da Germania e Austria, che vogliono approfittare del lungo ponte dell’Ascensione per una vacanza nel nostro Paese.

La società Autobrennero, proprio a causa di ciò, prevede traffico intenso fino alla giornata di domenica, quando è previsto il ritorno a casa dei vacanzieri.