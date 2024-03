Incidente stradale per Piero Marrese: spavento per il candidato del centrosinistra alle elezioni in Basilicata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lieve spavento nella notte tra il 20 e il 21 marzo per Piero Marrese. Il presidente della Provincia di Matera e candidato presidente del centrosinistra e del M5s alle Regionali in Basilicata 2024 è stato coinvolto in un incidente stradale ed è rimasto leggermente ferito.

Incidente per Piero Marrese, candidato del centrosinistra e del M5s alle elezioni in Basilicata

Marrese, secondo quanto appreso, ha avuto un incidente mentre stava tornando nella sua abitazione da Potenza, dopo aver partecipato alla conferenza stampa tenuta insieme ad Angelo Chiorazzo.

Il candidato alle prossime elezioni regionali in Basilicata, che si terranno il 21 e il 22 aprile, si trovava a bordo di una Bmw, guidata da un’altra persona, quando il mezzo, per cause da accertare, è uscito di strada.

Fonte foto: ANSA Piero Marrese e Angelo Chiorazzo

Autista perde il controllo della Bmw: nessun ferito grave

L’incidente si è verificato all’incirca all’una di notte, sulla strada statale 407 Basentana, al km. 99. Marrese non ha riportato lesioni gravi.

Ferito anche il vice sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Antonio Di Sanzo. Sia quest’ultimo sia Marrese sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell’ospedale di Policoro.

Sul posto in cui la Bmw è uscita di strada si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi.

Le rassicurazioni di Marrese: “Sto bene”

Marrese ha rassicurato tutti con un messaggio circa le sue condizioni di salute.

”Sto bene”, ha fatto sapere il candidato del centrosinistra e del M5s poche ore dopo l’incidente. Ha quindi aggiunto di essere subito tornato al lavoro in mattinata “per il perfezionamento delle liste”.

“Ieri sera – ha proseguito -, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza”.

“Ringrazio tutti per l’affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostra Basilicata e per il suo futuro”, ha concluso Marrese.