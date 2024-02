Renato Soru e la spaccatura contro la destra alle elezioni Regionali in Sardegna 2024: previsione di Schlein

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Lo scorso 10 febbraio Elly Schlein ha ragionato sulla corsa alla presidenza attraverso le elezioni Regionali in Sardegna 2024. La leader del Pd si è soffermata sulla spaccatura al voto contro il centrodestra, con Renato Soru che si è smarcato, di fatto andando a competere con la candidata del M5S, appoggiata anche dai dem, Alessandra Todde.

La segretaria del Pd ha dichiarato che “abbiamo lavorato per evitare ogni spaccatura in Sardegna, che purtroppo c’è stata. Questo dispiace ma credo che la situazione attuale dimostri che avevamo ragione, perché c’è solo una coalizione di centrosinistra in questo momento che sta realmente competendo con la destra e può vincere. Lo dicono tutti i sondaggi”.

Dopodiché, Schlein ha aggiunto: “Noi pensiamo che la nostra coalizione sia in campo per vincere, perché questa non è un’elezione proporzionale in cui portare un altro punto di vista, qui è in gioco il futuro dei sardi e la capacità di fermare un Governo regionale che in questi 5 anni ha fatto male a questa terra”.