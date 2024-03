Elezioni Regionali in Basilicata e la nuova svolta di Angelo Chiorazzo: sosterrà Piero Marrese nel campo largo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Angelo Chiorazzo, leader del movimento Basilicata Casa Comune, ha annunciato il sostegno a Piero Marrese, presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, nel campo largo alle elezioni Regionali del 21 e 22 aprile.

L’annuncio di Angelo Chiorazzo sulle Regionali in Basilicata

Nella serata di mercoledì 20 marzo, nel corso di una conferenza stampa, Angelo Chiorazzo ha annunciato l’adesione alla coalizione di centrosinistra per le elezioni Regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile. Il cosiddetto “re delle coop” si è presentato seduto al fianco del leader del campo largo lucano, Piero Marrese, che potrà contare sul supporto di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Basilicata Casa Comune, Più Europa e Basilicata Possibile.

Angelo Chiorazzo ha dichiarato “Con senso di responsabilità abbiamo deciso, tutti assieme, che non bisognava essere egoisti, ma dare un’opportunità a tutti i lucani di voltare pagina e provare a mandar via quello che consideriamo il peggior governo che la Basilicata abbia mai avuto. Siamo qui per dire, accanto a Piero, che proveremo insieme a vincere per ridare speranza e una storia nuova alla Basilicata”.

Fonte foto: ANSA

Piero Marrese e Angelo Chiorazzo.

Il pressing del Pd su Angelo Chiorazzo

L’annuncio di Angelo Chiorazzo è arrivato dopo un lungo pressing del Pd, che, attraverso diversi appelli, aveva chiesto all’imprenditore di “non regalare la vittoria al centrodestra guidato da Vito Bardi“.

Risale al tardo pomeriggio di mercoledì una lettera a firma del segretario regionale Pd Basilicata, Giovanni Lettieri, del coordinatore regionale Europa Verde, Giuseppe Digilio, del coordinatore regionale Movimento 5 Stelle, Arnaldo Lomuti, del segretario regionale Sinistra Italiana, Gianni Rondinone, del segretario regionale Basilicata Possibile, Valerio Tramutoli, e del segretario regionale Psi, Livio Valvano.

Nel testo, gli esponenti del centrosinistra lucano avevano sottolineato la possibilità di trovare “una intesa valoriale e programmatica” in grado di superare “ogni pregiudizio e narrazione alterata dei fatti e delle persone” e di consentire “di arrivare ancora più competitivi alla sfida elettorale partendo proprio dalle istanze e dalla domanda di buona politica e amministrazione da parte dei cittadini lucani”.

La figura di Angelo Chiorazzo, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, è stata sempre condivisa dai dem lucani che, in due direzioni del partito, hanno ritenuto la sua proposta come “la migliore possibile”, votandola favorevolmente nei direttivi del 27 ottobre 2023 e del 2 marzo 2024. Il suo profilo, però, non è stato mai gradito al M5s.

Chiorazzo aveva quindi preferito fare un passo di lato a favore di Domenico Lacerenza. Una parte del Pd si era resa promotrice dell’elaborazione di un documento politico con cui si chiedeva il ritiro della candidatura di Lacerenza e la convergenza su Angelo Chiorazzo. Il campo largo, però, gli ha preferito Piero Marrese.

Chi sono i candidati alle elezioni Regionali in Basilicata

Salvo nuovi colpi di scena, i candidati alla carica di presidente della Basilicata alle elezioni Regionali del 21 e 22 aprile saranno 3: i già citati Bardi e Marrese ed Eustachio Follia di Volt. Le liste dovranno essere presentate nei Palazzi di Giustizia di Potenza e Matera venerdì 22 marzo, dalle ore 8 alle 20, e sabato 23 marzo, dalle 8 alle 12.