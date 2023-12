Incidente nella notte a Portogruaro, auto finisce in un canale: almeno 3 le vittime accertate

Tragico bilancio per un incidente avvenuto nella notte a Portogruaro, dove un’auto è uscita di strada, per causa ancora da accertare, ed è finita in un canale. Quattro i giovani a bordo, tre dei quali sarebbero morti nell’incidente, ma le identificazioni sono ancora in corso.

Incidente nella notte a Portogruaro

L’incidente nel quale hanno perso la vita almeno tre persone è avvenuto intorno alle 3 della notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre nella zona di Borgo Sant’Agnese a Portogruaro, comune della città metropolitana di Venezia, in Veneto.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte la vettura sulla quale viaggiavano probabilmente 4 persone, una Bmw serie 3, sarebbe improvvisamente uscita fuori strada dopo aver sbandato in viale Venezia, all’altezza di un piccolo ponte sul fiume Reghena.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Portogruaro, in Veneto, dov’è avvenuto un incidente che ha causato la morte di almeno 3 giovani, finiti con l’automobile in un canale

L’automobile è quindi finita in un canale, dove è poi sprofondata con i passeggeri ancora al suo interno.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri, i vigli del fuoco del distaccamento di Portogruaro, intervenuti con l’autogru e il nucleo sommozzatori, e il personale medico del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) 118.

I corpi dei giovani occupanti dell’automobile sono stati recuperati dai sommozzatori, con gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento sono state accertate 3 vittime (due ragazzi e una ragazza, pare tutti residenti in zona) ma, come riporta Veneto Orientale Informazione, il bilancio non è stato ancora ufficializzato.

Alle 9 di questa mattina i soccorsi erano ancora al lavoro, con la gru impegnata a recuperare la vettura dal fondo del canale e la strada bloccata dalle pattuglie della polizia locale, che deviavano il traffico in ingresso a Portogruaro.

La dinamica dell’incidente

E mentre il gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco continua a scandagliare il fondale del canale, per escludere la presenza di una quarta vittima, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo il Corriere del Veneto l’automobile, come riferito da alcuni testimoni, sarebbe andata dritta in una curva, finendo per sfondare le recinzioni e inabissarsi nel canale, causando la morte di 3 giovani poco più che ventenni.

Al lavoro sul posto i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari per poter ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte dei giovani.