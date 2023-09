Incidente durante il pellegrinaggio religioso per la festa dell'Arbaeen in Iraq: 18 morti e decine di feriti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente durante il pellegrinaggio religioso. Un pullman che trasportava un gruppo di persone per la festività islamica dell’Arbaeen in Iraq è rimasto coinvolto in un incidente: 18 persone sono morte, decine i feriti.

L’incidente del pullman di pellegrini

Diversi pellegrini sono rimasti uccisi durante la festa islamica dell’Arbaeen, in Iraq. Un autobus con a bordo decine di persone si è schiantato dopo aver invaso la corsia opposta della strada su cui stava viaggiando.

L’incidente è avvenuto tra Dujail e Samarra, a nord della capitale Baghdad. I morti sarebbero 18, 14 dei quali cittadini iraniani, due afghani e altri due ancora non identificati. Decine i feriti accolti dagli ospedali vicini.

Non è il primo incidente che si verifica durante la celebrazione di questa festività e il pellegrinaggio che ne consegue. Un altro sinistro stradale aveva causato circa una decina di morti vicino al confine con l’Iran.

Cos’è l’Arbaeen

L’Arbaeen è un’importante festività sciita, la confessione dell’Islam maggioritaria in Iran e molto presente in Iraq. Celebra il 40esimo giorno di lutto dalla morte del terzo imam Hussein, avvenuta nel 680 dopo Cristo.

Per celebrarla molti pellegrini si recano nel santuario di Husayn, a Karbala, città a sud della capitale Baghdad. Il vicino Iran è il punto di partenza principale sia per gli sciiti provenienti dal paese persiano che dal resto dell’Asia centrale.

Ogni anno circa 2,6 milioni di pellegrini arrivano in Iraq per festeggiare questa ricorrenza religiosa. Spesso l’afflusso di persone, in un territorio ancora in difficoltà per le guerre susseguitesi negli ultimi anni, causa incidenti e vittime.

La soluzione ai continui incidenti

Gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per i pellegrini dell’Arbaeen. Nel 2022 erano stati 11 gli iraniani a morire nello scontro tra il loro minibus e un camion proprio nei pressi di Karbala.

Per risolvere questo problema i governi di Iran e Iraq hanno iniziato la costruzione di una ferrovia che attraversi la frontiera dei due Paesi e che porti da Shalamchech, in Iran, fino a Bassora, in Iraq.

Il progetto, approvato nel 2021, diventerà operativo entro i prossimi 2 anni e punta a rendere il pellegrinaggio più sicuro.