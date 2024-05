Borotalco di Johnson & Johnson accusato di provocare il cancro alle ovaie: azienda pronta a pagare miliardi

Johnson & Johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause civili intentante dalle donne ammalatesi di mesotelioma. Secondo l’accusa, il borotalco di Johnson & Johnson causerebbe cancro alle ovaie.

Borotalco Johnson & Johnson causerebbe cancro alle ovaie

“Questo piano è il culmine della nostra strategia di risoluzione consensuale annunciata in ottobre”, ha spiegato Erik Haas, vicepresidente degli affari legali di Johnson & Johnson.

La Corte Suprema americana nel 2021 aveva già condannato Johnson & Johnson a risarcire le sue clienti per oltre 2 miliardi di dollari.

Fonte foto: 123RF

Il talco Johnson & Johnson è accusato di contenere amianto e di essere la causa di numerosi casi di cancro alle ovaie. L’azienda ha sempre smentito, ma ha ritirato il prodotto dal mercato.

Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson, che produce anche articoli per la cura della persona di largo consumo, ha denunciato la “distorsione degli studi scientifici”, pubblicati nel gennaio 2020 e riguardanti 250mila donne negli Usa, che non hanno trovato un nesso di causalità tra l’uso del talco e il rischio di cancro alle ovaie.

I 6,475 miliardi di dollari verranno versati nell’arco di 25 anni e andranno a chiudere i reclami correlati a problemi ovarici, che rappresentano il 99,75% del totale.

Haas ha aggiunto che gli avvocati delle ricorrenti hanno collaborato allo sviluppo del piano “lo appoggiano”.

La giustizia americana aveva respinto i due precedenti tentativi di J&J di risolvere le cause legali attraverso il fallimento della società Ltl Management, una controllata creata ad hoc per assorbire la responsabilità legale ed economica del talco.

A Wall Street le azioni di Johnson & Johnson, in flessione da inizio aprile, hanno aperto in rialzo del +3,5%.

La posizione degli avvocati

Divisi gli avvocati delle ricorrenti: “Credo che il piano annunciato oggi porterà pace ai nostri clienti e alle migliaia di donne che hanno combattuto al nostro fianco nella ricerca della giustizia”, ha dichiarato Jim Onder, legale di circa 21.000 consumatrici.

Altri legali hanno sostenuto che J&J sta solo cercando di “riempire le urne” per ottenere voti. In nodo della questione riguarda proprio i voti: in caso il piano dovesse essere sostenuto del 75% dei ricorrenti il contenzioso avrebbe fine. E si troverebbe l’accordo anche per eventuali cause future.

Evitare l’uso di talco nelle zone intime

Come sintetizza la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, gli studi scientifici non hanno mostrato risultati univoci in merito alla correlazione tra l’utilizzo di talco nelle zone intime e un maggiore rischio di ammalarsi di tumore.

Tuttavia l’utilizzo di borotalco sull’inguine o sull’area genitale viene sconsigliato per ragioni di precauzione.